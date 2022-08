Isole Eolie: ecco come visitarle e cosa fare spendendo poco

Le Isole Eolie o Lipari sono una delle mete più rinomate della Sicilia. La natura quasi del tutto incontaminata, la bellezza delle coste, i panorami sul Mediterraneo, il buon cibo, le crociere in mezzo all’arcipelago. Sono tutti motivi che hanno fatto di queste perle una destinazione affascinante ed unica. Ecco cosa fare spendendo poco.

Dove andare fra le isole

L’arcipelago delle Eolie è composto da sette sorelle. Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, più altri grandi ‘scogli’ disabitati. Prima che tu decida su quale isola cercare il tuo alloggio vacanza, ti conviene sapere dove trovare i più convenienti. Quelle più convenienti sono quelle più grandi. Lipari e Salina sono quelle che più hanno sviluppato la loro offerta turistica. Qui avrai una più ampia possibilità di scelta, tra case vacanza e b&b, e potrai trovare prezzi degli affitti più bassi. Sulle isole più piccole i prezzi tendono ad alzarsi, come succede per Alicudi, Filicudi, e soprattutto Panarea, probabilmente la meta più cara dell’arcipelago in termini di affitti turistici. Se è tua intenzione trovare una casa vacanza in queste ultime, il consiglio principale è muoversi con molto anticipo.

Come organizzare gli spostamenti fra le isole

Quando si organizza una vacanza alle Isole Eolie non si può non tener conto degli spostamenti interni. Traghetti e aliscafi collegano le isole tra di loro e alla costa italiana. Il costo dei biglietti cresce man mano che si riempiono i posti. Buona norma è quindi operare sempre per tempo, se ne hai la possibilità, e se hai già scelto e considerato il tuo programma di viaggio. Una buona organizzazione, fatta tempo prima di partire, ti permetterà un notevole risparmio. Ultima nota: spesso, le compagnie navali hanno convenzioni con aziende partner. Questo permette di poter beneficiare di sconti sui singoli viaggi nel caso si riscontrino i requisiti. Quindi controlla sempre che tipo di convenzioni esistono per la compagnia da te scelta.

Trekking ed escursioni

Un’idea migliore per un viaggio low cost alle Isole Eolie, è programmare delle escursioni a piedi per l’isola. Quale modo migliore di girarla se non a piedi? Le isole Eolie sono considerate il paradiso degli escursionisti. Infatti, i sentieri che si possono percorrere nelle varie isole sono innumerevoli. Potrete dunque scalare le pendici di Vulcano e ammirare il suo immenso cratere stagliarsi nel cuore dell’arcipelago. Inoltre, a Lipari troverete numerosi percorsi da seguire a piedi che conducono in punti panoramici a dir poco spettacolari. Infine, anche Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi vi permettono di praticare trekking lungo sentieri per ogni grado di difficoltà, in costante contrasto tra terra e mare.