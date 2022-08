Miglior albero da frutto 2022: ecco quale coltivare, “incredibile”

Il miglior albero da frutto 2022 è il melo perché esiste in tantissime varietà, è facile da coltivare ed è molto produttivo. In tutto il mondo esistono più di 7.000 varietà di mele. Tuttavia, meno di 200 di queste sono comunemente coltivate negli orti domestici. Sebbene sia facile trovare un’ampia selezione di mele nei negozi di alimentari, queste varietà acquistate in negozio non sono in genere adatte alla coltivazione domestica perché non prosperano in spazi ridotti o richiedono cure specifiche.

Le mele sono un frutto delizioso e nutriente che può essere coltivato in giardino. Per ottenere i migliori risultati, cerchiamo le varietà di mele appositamente selezionate per la coltivazione casalinga. Queste varietà sono più corte, producono un raccolto abbondante e hanno un ottimo sapore. Con la varietà giusta, è possibile coltivare le mele in casa tutto l’anno. Inoltre, le mele possono essere consumate crude, cotte o essiccate: grazie alla loro versatilità incontreranno i favori di tutti i palati.

Quali varietà non scegliere

Le mele russe sono ampiamente coltivate in commercio ma queste varietà non sono adatte ai coltivatori casalinghe. Si tratta di alberi a crescita lenta che producono una bassa resa di mele di consistenza grossolana che non hanno un buon sapore. Se vogliamo coltivare mele nel nostro giardino, scegliamo una varietà più produttiva.

Molti meli sono commercializzati come alberi nani o semi-nani. Tuttavia, queste varietà crescono troppo per la coltivazione casalinga e necessitano di molte cure. Questi alberi possono essere adatti alla coltivazione su piccola scala, ma non funzionano in un piccolo spazio interno. La coltivazione di alberi nani e semi-nani in casa richiederebbe troppo tempo e difficoltà. Cercate invece varietà progettate per la coltivazione in piccoli spazi.

Quali sono i migliori alberi da frutto per la coltivazione indoor?

Le varietà migliori per la coltivazione casalinga sono Fuji, Honeycrisp, Red e Golden Delicious. Tutte queste varietà sono facili da coltivare in casa, producono una resa elevata e hanno un ottimo sapore. Il tipo di mele Fuji sono eccellenti per la coltivazione casalinga perché fruttificano presto, producono molto e sono poco soggetti agli attacchi parassitari.

Le mele Honeycrisp sono il miglior albero da frutto per i coltivatori fai da te perché sono auto impollinanti, estremamente resistenti al gelo e producono un grande raccolto di mele dolci. Le mele Red e Golden Delicious sono eccellenti perché maturano più tardi, nella stagione autunnale, e sono un buon impollinatore per altre varietà.

Quando piantiamo un melo, assicuriamoci che sia della dimensione giusta per il nostro spazio. In genere, i meli hanno un’altezza compresa tra 1 e 8 metri. Quando ci prendete cura del nostro melo, lo dobbiamo fare in modo che riceva abbastanza luce solare ogni giorno. La maggior parte dei meli ha bisogno di 8 ore di luce solare al giorno.

Per mantenere il vostro albero in salute, annaffiamolo regolarmente e concimiamo una volta al mese durante la stagione di crescita. I meli sono piante longeve, per cui si può pensare di tenere il proprio albero per un decennio o più. Se curati correttamente, i meli possono produrre frutti per diversi anni.