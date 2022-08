Mobili in legno: usa questa soluzione fai da te non aggressiva

I mobili in legno di oggi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità e presentano un design contemporaneo. Tuttavia, poiché il legno è un materiale naturale, può potenzialmente sviluppare piccole crepe o deformarsi con il tempo. A causa di questi problemi comuni, i mobili hanno bisogno di diversi tipi di cura per mantenere il loro aspetto originale per un periodo di tempo più lungo.

Per ottenere questo risultato, esistono diverse soluzioni fai da te che non richiedono competenze o strumenti particolari. Infatti, è possibile realizzarle facilmente a casa con solo alcuni prodotti acquistati in un negozio di ferramenta locale e alcuni consigli eccezionali che possiamo trovare di seguito in questo articolo.

Come pulire i mobili in legno

Una delle cose più importanti da fare per la manutenzione dei mobili è pulirli regolarmente. Pulire i mobili in legno almeno una volta ogni due settimane può aiutare a rimuovere la polvere e lo sporco dalla superficie. Per la pulizia dei mobili in legno è necessario utilizzare un prodotto detergente non aggressivo. Inoltre, durante la pulizia dei mobili in legno si può utilizzare una spugna morbida per evitare di graffiare la superficie.

Oltre a pulire i mobili in legno, è possibile preservarne la bellezza con l’olio. Questo olio può essere acquistato in un negozio di ferramenta o può essere preparato in casa con ingredienti speciali. La ricetta è molto semplice e richiede solo pochi ingredienti. Mescoliamo una parte di olio di lino, una parte di trementina e una parte di acquaragia minerale.

Dopo aver creato l’olio per legno bisogna versarlo in un contenitore lasciando che si depositi sul fondo. La miscela così realizzata va applicata sulla superficie del mobile con un pennello a setole morbide o un panno in microfibra. In questo modo è possibile preservare la bellezza dei mobili in legno come se fossero appena stati acquistati.

Riparare i piccoli graffi

Fino a questo punto abbiamo parlato solo della manutenzione. Ora, invece, accenniamo uno dei problemi più comuni che può colpire la nostra mobilia: i graffi. I graffi compaiono a seguito di uno spostamento o a causa di uno strofinamento di oggetti sulla superficie. Anche i nostri animali domestici rischiano di rovinare l’aspetto del legno.

Per eliminare questi graffi, è possibile utilizzare uno speciale prodotto di pulizia chiamato gomma per legno. Questo prodotto può aiutare a rimuovere i piccoli graffi dai mobili in legno, consentendo di mantenere l’aspetto originale degli oggetti in legno. Se i graffi sono troppo profondi per essere rimossi con una gomma per legno, si può usare un pennello o un panno per applicare uno stucco per legno.

È possibile scegliere uno dei tanti prodotti di stucco per legno presenti sul mercato, tutti adatti a riparare i graffi nel legno. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di applicare lo stucco per legno direttamente sul graffio. Successivamente, è necessario coprire il graffio con un piccolo pezzo di legno e carteggiarlo una volta che lo stucco per legno si è asciugato. Con questi passaggi è possibile riparare i graffi dei mobili in legno.