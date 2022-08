Nessuno lo sa, ma ecco i cibi più salutari da mangiare quando fa caldo

I cibi più salutari da mangiare quando fa caldo sono quelli che contengono acqua, vitamine e minerali che perdiamo in fase di sudorazione. Quando il caldo inizia a farsi sentire, tutti vogliamo mantenerci freschi e idratati. In questi casi, è meglio consumare alimenti ricchi di sostanze nutritive e di acqua, in quanto mantengono la freschezza e l’idratazione.

Quando fuori fa caldo, il corpo suda per raffreddarsi. Si tratta di un meccanismo naturale che aiuta a evitare il surriscaldamento e la disidratazione. Tuttavia, quando si suda troppo o si beve troppo poco, il corpo non riesce a regolare in modo ottimale la propria temperatura. Il rischio di disidratazione aumenta notevolmente quando il livello di umidità esterna è elevato. Per evitare che si verifichino queste condizioni, è estremamente utile consumare alimenti idratanti.

L’importanza dell’idratazione

L’acqua è il nutriente più importante quando si tratta di mantenersi idratati. È importante consumare acqua a sufficienza durante la giornata, soprattutto quando fuori fa caldo. Il corpo può elaborare e bere solo una quantità limitata di acqua alla volta. Quando questa quantità viene raggiunta, l’acqua in eccesso fuoriesce attraverso il sudore e la minzione: ecco perché è così importante bere acqua quando la temperatura è elevata.

L’obiettivo è quello di bere 8 bicchieri d’acqua al giorno (e anche di più se si è fisicamente attivi) che possiamo calcolare con un minimo di 2 litri di acqua al giorno. L’acqua può essere assunta anche dai cibi che ne contengono un buon quantitativo. Tra questi elenchiamo: le verdure, la frutta, i semi e la frutta secca, i fagioli e i cereali integrali.

I cibi più salutari anti-caldo

La verdura è ricca di acqua, una buona fonte di fibre, e sono ricche di vitamine e minerali, che svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie. L’elevato contenuto di fibre di queste verdure aiuta a prevenire la stitichezza. Inoltre, la verdura è una buona fonte di proteine, essenziali per la costruzione dei muscoli.

La frutta è un alimento eccellente per rimanere idratati. È un’importante fonte di acqua e vitamine e anche una buona fonte di fibre. I migliori tipi di frutta da consumare quando fuori fa molto caldo sono: anguria, melone, ananas, mirtilli, lamponi e fragole. Sono anche poco calorici e possono essere consumati tutti i giorni.

La frutta secca e i semi come mandorle, arachidi, sesamo, anacardi e semi di girasole sono ottime fonti di elementi nutrizionali. Anche i datteri sono un’opzione eccellente e salutare, in quanto sono minerali, vitamine e fibre nonché un elevato contenuto di acqua. Cerchiamo la variante naturale senza l’aggiunta di glucosio.

I fagioli sono una buona fonte di proteine, vitamine, minerali e fibre. Sono particolarmente ricchi di ferro, importante per prevenire l’anemia. I cereali integrali sono un altro alimento che contiene fibre, importanti per mantenere un sistema digestivo sano. Si possono utilizzare per creare primi piatti, secondi e anche come pasto principale nella colazione. Per la colazione i cereali più indicati sono i corn flakes integrali e l’avena integrale. In particolare l’avena è un ottimo nutriente per iniziare al meglio la giornata.