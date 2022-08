Avere piante in casa oltre che a donarci colori e profumi può servirci per depurare l’aria in maniera naturale. Inoltre, avere piante in casa è una buonissima terapia antistress.

Prendersene cura, difatti, fa bene sia alla salute che all’umore. Stesso discorso vale per le piante in ufficio. Tali vegetali rappresentano un metodo tutto naturale per: purificare l’aria, regolare il livello di umidità e assorbire l’anidride carbonica. In ambienti come il bagno, per esempio, è possibile collocare piante assorbi umidità in grado di annullare le sostanze volatili grazie a enzimi particolari, detti metilotrofi.

Tali tutelano un’aria pulita, tenendo lontane tutte le sostanze tossiche. Oggi vedremo le migliori piante depuratrici da avere in casa.

Piante contro l’inquinamento: esistono ed ecco quali puoi avere in casa

Il Ficus depura l’aria dalla formaldeide, fino a 12 microgrammi all’ora ed è la prima pianta che consigliamo. È però una pianta suggerita a chi possiede già un modesto pollice verde, visto che ha bisogno di copiose innaffiature, un clima umido e non troppo freddo. Se saprete come prendertene cura, starà invece benissimo in casa vostra.

Lo Spatifillo, invece, ha bisogno di tanta luce e parecchia acqua per svilupparsi sano e forte, ma è in grado di togliere dall’aria grandissime quantità di acetone: fino a 19 microgrammi all’ora. D’estate germoglia in graziosi fiorellini bianchi e, con il caldo, può essere mossa in balcone senza problemi.

Il Pothos è ottimo per tutti i pollici neri, perché ha bisogno davvero di limitatissime cure e vi darà ottime soddisfazioni, nonché ornamenti a cascata davvero suggestive.Con piccoli sostegni è, difatti, in grado di arrampicarsi ovunque o ricadere dall’alto se attaccato in vasi e cestini. Ideale per il bagno o la cucina, toglie il monossido di carbonio dalla tua casa.

L’Aloe Vera è una delle prime piante da appartamento che purificano l’aria. Rimuove, infatti, sia il benzene che la formaldeide. Matura in appartamento senza necessità di troppe cure ed ha bisogno solo di un ambiente luminoso e esiguissima acqua. Infine, elenchiamola Dracena tra le piante antinquinamento in grado di assimilare formaldeide, toluene e xilene.

Può svilupparsi in casa anche in ambienti continuamente riscaldati e in estate può essere trasportata in terrazzo in un punto ombreggiato. Ecco dunque le migliori piante depuratrici per il vostro appartamento.