Questi cani di razza sono quelli che valgono di più: ecco quali

Avere un cane di razza è uno dei desideri più comuni da parte delle persone. Per quanto la maggior parte di esse scegli e di adottare un randagio, ci sono persone che preferiscono avere un cane di razza. Il costo dei cuccioli delle dieci razze più care oscilla tra molte centinaia e molte migliaia di euro. Di piccola, media o grande taglia sono i cani ad oggi, muniti di pedigree, più ricercati e cari al mondo. Per averli si può arrivare a fare pazzie e a spendere cifre davvero record. Vediamo quali sono le razze più costose.

Il Mastino Tibetano

Molossoide dal temperamento gentile. Anche se di indole pigra è utilizzato anche come cane da guardia. Malgrado la sua struttura imponente è un cane longevo. Con tanto pelo e una grande chioma è un cane che ben si adatta alla vita di famiglia. Forse non tutti sanno che a detenere il record di cane più costoso del mondo è proprio un esemplare di Mastino Tibetano, e precisamente un mastino rosso, di nome Big Splash. Questo cucciolo è stato comprato da un milionario cinese per la stratosferica cifra di 10 milioni di yuan pari a 1.1 milioni di euro. Anche se non così elevato, il prezzo medio per un cucciolo di Mastino tibetano è comunque ragguardevole. Nessun esemplare può essere acquistato a meno di 1.300 euro.

Dogo Argentino

Molossoide di origini argentine ha una corporatura robusta e un mantello bianco con il pelo corto e liscio. Cane dal carattere giocoso era ritenuto, fino al 2009, pericoloso. Malgrado non sia più così è bene approcciarlo sempre con grande attenzione, per evitare reazioni negative. Il prezzo medio del Dogo Argentino arriva fino a 1000 euro.

Akita

Razza di origine giapponese, dal carattere forte è un cane di grossa taglia ben proporzionato che appartiene alla famiglia dei cani da slitta. Con i bambini è molto paziente in quanto ha un carattere equilibrato. In Giappone il cane Hachiko, un cane di razza Akita, è simbolo per eccellenza di fedeltà verso il padrone e a lui è persino dedicata una statua a Tokyo. In Occidente, invece, è diventata una razza di moda grazie a diversi film che lo hanno visto protagonista. Per quanto riguarda il prezzo, un akita di razza arriva fino. 5.000 euro.

Samoiedo

Razza da slitta di origine nordica è un cane di taglia medio grande. Possente ed elegante ha un manto colore bianco o crema. Ha gli occhi che sembrano sprizzare allegria e anche la bocca, con gli angoli leggermente all’insù, sembra sempre atteggiata al sorriso. Determinato e ubbidiente, è un cane che ha bisogno di movimento. Il prezzo arriva fino ai 10.000 euro!