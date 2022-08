Questo trucco geniale igienizza le lenzuola: ecco qual è

Esiste un trucco per igienizzare le lenzuola che forse non conosci. In estate, quando il caldo aumenta inesorabilmente e ci fa sudare, si tende a cambiare la biancheria da letto più spesso. Non c’è niente di più confortevole che dormire tra lenzuola fresche, pulite e profumate a lungo! Come fare per igienizzarle a fondo, senza spendere un capitale in prodotti industriali?

Ecco un trucco geniale che igienizza le lenzuola

Vuoi lenzuola igienizzate, morbide e profumate a lungo? Prova a sostituire il normale ammorbidente che acquisti al supermercato con l’aceto di vino. Non solo avrai biancheria da letto disinfettata, ma sarà più soffice e confortevole al tatto. Nel caso in cui il tessuto delle lenzuola sia molto colorato, ti converrà ricorrere a un detersivo adatto.

Piccolo accorgimenti per lenzuola igienizzate e morbide

Controlla l’etichetta, prima di avviare il ciclo di lavaggio. In genere, la biancheria da letto di cotone va lavata a una temperatura di 40°C , mentre quella in seta richiede un ciclo più delicato.

Non riempire troppo il cestello. Così facendo, non solo non avrai un bucato perfetto, ma rischierai di danneggiare la lavatrice.

Avvia una centrifuga bassa. In particolar modo i tessuti naturali, come il cotone, tendono a restringersi, quando si avviano centrifughe elevate.

E se le lenzuola sono appena comprate?

Una buona abitudine da adottare è quella di lavare in lavatrice la biancheria appena comprata. Il tessuto potrebbe essere venuto a contato con persone e macchinari diversi, mentre veniva prodotto. Se vuoi avere la garanzia di dormire tra lenzuola morbide, confortevoli e igienizzate, ti converrà provvedere con un ciclo di lavaggio, prima di utilizzarle.

Un consiglio? Non infilarle dentro il cestello piegate. Una volta tirate fuori dalla confezione, dovresti aprirle e scuoterle con cura. In questo modo, sarai certo che il detersivo arriverà a pulire ogni sua parte e non solo le superficie più esposte.

Quando il ciclo di lavaggio sarà terminato, dovresti recuperare subito le tue lenzuola e non lasciarle a lungo dentro il cestello. Altrimenti, rischierai che si formino pieghe antiestetiche e che il tessuto odori di umidità. Cosa ancora più, grave, in un ambiente molto umido, correrai il rischio che prolifichino muffa, germi e batteri.

L’ideale sarebbe ritirare la biancheria da letto non appena è finito il ciclo e farla asciugare all’aria parte, non a contatto diretto con i raggi solari. Un’esposizione al sole potrebbe sbiadire i colori e indurire i tessuti. Qualora non fosse possibile, ti converrà stendere le lenzuola in un luogo asciutto, meglio ancora se le metterai ad asciugare nella asciugatrice.