Se in casa avete delle persiane molto antiche e quindi costruite in legno, la loro pulizia e manutenzione non è molto semplice. Difatti bisogna essere il più delicati possibili, ma oggi vedremo come fare per pulire in maniera rapida e precisa. Il legno è bello ma delicato, e ciò vale ancor di più per le persiane, esposte ininterrottamente all’azione degli agenti atmosferici, dello sporco e dello smog.

Se è vero che le persiane in legno sono rese impermeabili da appositi processi e prodotti, è ugualmente vero che per conservarle belle è necessario pulirle correttamente e con i giusti prodotti.

Se hai le persiane antiche in casa, lavale con questa soluzione delicata

Il primo nemico da contrastare è la polvere. Se lasciamo passare eccedente tempo tra una pulizia e l’altra, i granelli di polvere, da impalpabili, divengono tangibili, creando uno strato spesso e compatto che poi è difficile da togliere. Non dimentichiamo che il legno, al contrario di PVC e alluminio, è un materiale poroso che tende ad assimilare.

Se, al contrario, la rimozione accade con regolarità, arrivando bene anche nei punti più difficili, la polvere, mista a particelle di inquinamento atmosferico, sarà tanto più gestibile e semplice da togliere. Vediamo cosa fare e cosa usare per una corretta pulizia delle persiane. Uno dei metodi più semplici, efficaci ed economici per smacchiare le persiane in legno è impiegare del comune sapone per piatti, avendo la prontezza di scioglierlo in acqua tiepida e risciacquare con altrettanta acqua tiepida alla fine della pulizia.

Per togliere efficacemente lo sporco e giungere anche nei punti più inarrivabili, come angoli e fessure, è possibile aiutarsi con un vecchio spazzolino da denti. In alternativa al detersivo per piatti si possono impiegare prodotti specifici per il legno, sempre disciolti in acqua tiepida.

A prescindere dal prodotto utilizzato, è importantissimo a fine pulizia asciugare attentamente le persiane, comprese le parti più nascoste, e passare un trattamento nutriente e lucidante come l’olio paglierino. Sebbene più costosa, un’ottima soluzione per chi vive in una villetta indipendente o semi dipendente è usare l’idropulitrice professionale per lavare le persiane in profondità, in poco tempo e senza fatica.

Ecco dunque come lavare e pulire le vostre persiane antiche, se seguirete i nostri passaggi e ci metterete molta attenzione i risultati saranno grandiosi.