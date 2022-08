Se sei in Sicilia devi visitare queste spiagge bellissime: ecco dove sono

La Sicilia è una delle isole più visitate in Italia. Presa d’assalto dai turisti durante i mesi estivi e non, la Sicilia vanta di una grande quantità di spiagge tutte da visitare nel loro massimo splendore. Ecco le spiagge migliori e dove si trovano!

Spiaggia di Vendicari, Siracusa

Nella riserva naturale di Vendicari, è possibile rilassarsi tra alcune delle spiagge più belle della costa ionica. Ma non solo, sarà possibile anche fare attività di birdwatching, snorkeling, escursionismo con diversi itinerari tra cui scegliere. In questa meravigliosa riserva è possibile raggiungere spiagge bianche e finissime, baciate da un mare limpido e cristallino: la spiaggia di Eloro, la selvaggia spiaggia di Marinelli, il lunghissimo litorale di Vendicari con la sua famosa Tonnara, la spiaggia di San Lorenzo e, infine, la spiaggia di Calamosche. Questa è la più famosa della riserva, delimitata da due promontori rocciosi che la proteggono dalle correnti. È un piccolo paradiso dalle acque trasparenti e dalla sabbia bianchissima. Tutt’intorno la natura celebra il suo rigoglio tra palme nane, mirti, olivastri, agavi e cespugli fioriti. Per raggiungerla è necessaria una camminata di 20 minuti ma si sa, tutte le cose belle si fanno attendere.

Spiaggia di Fontane Bianche, Siracusa

A 25 chilometri da Siracusa, fra scogliere e spiagge di sabbia finissima lambite da un mare cobalto, sorge Fontane Bianche. Qui troverete un tratto di costa lungo 3 chilometri così chiamato per le numerose fontane naturali di acqua dolce che sgorgano dai fondali e per il colore bianco della sabbia. La mancanza di inquinamento e l’assenza di grandi città nelle vicinanze rendono le acque veramente pulite. In questo angolo di paradiso troverete sia spiaggia libera che lidi attrezzati, rendendola la meta perfetta per le famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e alle temperature dell’acqua sempre calde ma anche per gli amanti degli sport più estremi. Infatti poco lontano dalla costa potrete praticare sport acquatici come il surf e andare alla scoperta delle meraviglie che il mare conserva grazie ad una gita in barca.

Spiaggia di Mondello, Palermo

A 11 km da Palermo, sulla costa settentrionale della Sicilia si trova la spiaggia di Mondello. La baia è caratterizzata da sabbia bianca e lambita da un mare cristallino. Inoltre, è incastonata fra il Monte Pellegrino e il Monte Gallo e si estende per circa 1,5 km all’interno di una splendida cornice naturale. Durante i mesi estivi, Mondello si popola anche grazie ai comfort offerti dai numerosi stabilimenti balneari. Oltre ai numerosi lidi che offrono la possibilità di noleggiare ombrelloni, sdraio e cabine, Mondello è ideale anche per gli amanti degli sport acquatici come il Windsurf. Il raffinato lungomare su cui si affacciano diverse abitazioni in stile liberty, offre l’opportunità di fare una passeggiata rilassante, ammirando il mare e il paesaggio circostante.