La prima parte del 21° secolo ha visto la nascita di tantissimi nuovi concetti economici e finanziari, resi possibile sopratutto grazie all’implementazione di numerose tecnologie, come i personal computer e gli smartphone, e sopratutto grazie ad internet. Tra le nuove realtà, spiccano le criptovalute, che sono formalmente “nate” con Bitcoin, precisamente alla fine del primo decennio del secolo. La valuta in questione ha inaugurato un nuovo concetto di risorsa economica che a dispetto del nome non è considerabile alla stregua del denaro tradizionale.

Bitcoin è stato a lungo avvolto nel mistero, sia per quanto riguarda le origini (ancora oggi non è nota l’identità del creatore della prima crypto, che si fa chiamare semplicemente con uno pseudonimo, ossia Satoshi Nakamoto) ma anche il funzionamento che ancora oggi non è di semplicissima comprensione sopratutto da parte di chi non è ferrato nell’ambito tecnologico e finanziario. Si tratta di una forma di risorsa economica che viene influenzata esclusivamente dall’aquisto e la vendita dei “token”, una forma di moneta virtuale che viene ottenuta dai miners che “minano” i codici di trasferimento usando crittografia a chiave pubblica. Questo “lavoro”, possibile da computer collegati su una stessa rete, genera ricompense, che sono proprio i token.

Si tratta quindi di una valuta che non essendo centrlizzata è fondamentalmente anonima essendo basata sulla crittografia e non viene influenzata in modo diretto dalle autorità.

Bitcoin, la criptovaluta raggiungerà valori mai visti: ecco le previsioni

Il valore di Bitcoin ancora oggi riesce ad essere indicativo di tutto il mondo crypto, ed è determinato dalla richiesta più o meno incidente dei token BTC. Maggiori sono le quantità acquistate, più alto è i valore. Dopo aver “sforato” il tetto dei 50 mila dollari nel 2021, grazie sopratutto ad “influenze esterne” (ad esempio da parte di Elon Musk ed altri personaggi famosi) fino a sfiorare i 70 mila, per poi “calare” fino a sotto i 20 mila nuovamente nella prima parte di 2022, anche a causa del contesto politico mondiale, meno orientato ed interessato ad una forma di valuta ancora così volatile.

Ma sono in molti a prevedere un nuovo picco che dovrebbe iniziare a manifestarsi dalle prossime settimane: ad oggi il valore oscilla tra i 23 ed i 24 mila dollari, secondo esperti la soglia dei 30 mila sarà possibile in poche settimane, fino a raddoppiare entro la fine del 2022.