Il 2022 finora non è stato un anno generalmente molto positivo, a causa dell’ultima “coda” dell’emergenza Covid palesata, dalla situazione socio politico in crisi, che ha raggiunto il culmine con la guerra in Ucraina. Questo evento ha contribuito ad arcuire la crisi legata al contesto del cibo e sopratutto dell’energia, uno dei grandi problemi di questo particolare momento storico. I rincari sulle bollette di luce e gas, le principali forniture di energia, infatti non hanno tardato ad arrivare ed hanno messo il “carico” ad una situazione già in rialzo dalle prime battute del 2022. Ma com’è la situazione attuale, e sono previsti nuovi rincari?

Bollette luce e gas: in arrivo ulteriori rincari. “E’ vergognoso”

I decreti firmati dal governo Draghi hanno ufficialmente prorogato e “potenziato” le misure di contenimento dei rincari che sono ragionevolmente arrivati anche in Italia, proprio perchè come gran parte dei paesi europei, il nostro dipende in gran parte dalle importazioni di risorse che sono necessarie per il contesto energetico. Il Bonus bollette ad esempio, già presente lo scorso anno per fronteggiare i primi rincari dovuto al “ritorno alla normalità” dopo la crisi pandemica, è stato rinnovato e il limite che permette alle fasce di popolazione sotto una certa soglia di reddito di non subire rincari in bolletta è stato aumentato.

La situazione rincari comunque dovrebbe portare ad un sensibile aumento di circa il 20-25 % sulle forniture di gas e luce per quanto riguarda la seconda metà del 2022, soprattutto con l’arrivo delle stagioni più rigide. Allo stesso tempo tuttavia il già citato Bonus Bollette è stato prorogato per tutto il resto dell’anno e in vista del 2023, come specificato anche dall’ultima versione del DL Aiuti Bis, firmato e ufficializzato in Gazzetta appena pochi giorni fa. Fino alla prossima primavera, precisamente fino al 30 aprile 2023. Inoltre, le compagnie legate al mondo dell’energia fino al prossimo anno non potranno cambiare le condizioni contrattuali e tariffarie.