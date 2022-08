Ogni abitazione, ufficio ed in generale, tipologia di spazio adibito alla vita di tutti i giorni non può che essere corredata da un corredo di mobili, per i più disparati usi, che in quasi tutti i casi assolvono il doppio compito di essere utili ma anche dotati di uno stile estetico particolare, che in molti casi viene associato alla stanza o alla struttura in senso generale. La cura dei mobili spesso può essere considerata se non superflua non così importante, ma sopratutto nel caso dei mobili in legno, avere cura del proprio mobilio rappresenta una condizione necessaria per evitare alcuni effetti sgradevoli come mobili opachi o ingialliti.

Mobilia delicata

Com’è noto esistono varie tipologie di mobilio in legno, anche perchè da secoli il legname costituisce l’elemento principale in tal senso. La maggior parte dei mobili moderni in legno risulta laccato, una soluzione che preservera la composizione del legno che naturalmente tende ad assorbire l’umidità ma anche la polvere nel corso del tempo, ma questa patina con il passare degli anni tende a rimuoversi e provocare quindi un fastidioso ed antiestetico effetto di ingiallimento, riscontrabile ancora di più sui mobili bianchi o comunque chiari.

Ti potrebbe interessare: Attenzione ai tarli: ecco cosa danneggiano e come riconoscerli

Ecco cosa NON fare mai se non vuoi mobili opachi e ingialliti

I mobili laccati, sopratutto quelli chiari vanno assolutamente tenuti puliti il più possibile, sopratutto dalle macchie, che devono essere rimosse più velocemente possibile. In caso contrario agenti particolarmente aggressivi possono accorciare la “vita” della laccatura, esponendo l’intero mobile allo sporco. I mobili laccati vanno trattati con detersivi non aggressivi. Un rimedio per rimuovere l’ingiallimento è costituito dal comune sapone di Marsiglia, opportunamente sciolto in acqua calda e “steso” con un panno in microfibra con movimenti circolari.

Anche l’effetto opaco può essere ridotto utilizzando soluzioni naturali, come un composto formato da acqua e aceto oppure una dose di bicarbonato di sodio disciolto in un secchio di acqua calda ed utilizzato per alcuni minuti direttamente sul mobile.