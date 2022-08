Ecco dove vedere i tramonti sul mare più belli della Sicilia

Oltre a prepararvi a visitare una terra magnifica, tra bellezze barocche, paesini di pescatori, mare cristallino e paranze di pesce fresco, non dimenticatevi che la Sicilia è una terra di tramonti magici, di quelli che tingono il cielo e l’atmosfera di rosso fuoco, di quelli che resteranno nel cuore tutta la vita. Ecco qui quali non puoi perderti!

Dal belvedere di Macari

San Vito Lo Capo, una delle più belle spiagge della Sicilia. Sole e mare cristallino di giorno e folle di giovani per locali notturni la notte. All’ora del tramonto però cercate di salire al vicino Belvedere di Macari, dove assistere al tramonto sulla baia. Il panorama sulle alte scogliere è già di per sé appagante, ma all’ora del tramonto è da pelle d’oca. Se dimenticate per un attimo tutto ciò che vi circonda, a giudicare dai faraglioni a picco sul mare e i resti di un’antica torre di vedetta, potreste anche immaginare di trovarvi in Cornovaglia.

Le saline di Marsala

Un’aperitivo al tramonto tra mulini a vento e specchi d’acqua, che ad ogni raggio si tingono di diversi colori.

Lo spettacolo è unico. Vi consigliamo di arrivare presto per prendere posto in uno dei tavolini colorati del Mammacaura, la taverna con terrazza sulle saline. Un bicchiere di vino marsala e uno spettacolo di luci che solo la natura qui può regalare.

Dal castello di Erice

Prendete un piccolo villaggio le cui stradine si inerpicano tra case dai vecchi splendori barocchi, prendete un’antica fortezza arroccata su un monte, prendete un sole rosso fuoco che scende sul mare, illuminando le sagome delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. Questo secondo molti è il tramonto più bello a cui assistere in un viaggio in Sicilia.

Dalla cima dell’Etna

Un cielo infuocato in cima ad un cratere vulcanico sono una combinazione vincente. Lo spettacolo a cui si assiste in cima all’Etna all’ora del tramonto è impagabile. Sono infatti molte le escursioni organizzate all’ora del tramonto, per raggiungere la cima del vulcano attivo più alto d’Europa. Si raggiunge il vulcano in jeep 4×4 per proseguire poi fino alla cima con un trekking di media intensità.

Dalle Isole Eolie

Il più classico dei tramonti è quello dell’isola di Salina, nelle Eolie. Circondati e immersi nel blu del Mediterraneo. Salite all’ora del tramonto a Pollara per una magnifica vista dall’alto sul promontorio. Sguardi all’orizzonte, nel momento in cui il sole si tuffa in mare e illumina la baia con il porticciolo sottostante.