Ecco i segni più introversi secondo lo zodiaco. Li conosci?

Spesso le personalità introverse sono bollate come “timide” e basta, quando in realtà la situazione legata a questi profili è molto più complessa e in alcuni casi non di facile definizione. Infatti il termine identifica un carattere che per motivi anche molto diversi, ha una certa difficoltà ad esporre le proprie idee, sentimenti, azioni e parole, manifestando in alcuni casi una difficoltà di adattamento ai diversi contesti sociali. Per molti segni introversi sopratutto in principio è difficile “sciogliersi”, per timidezza, insicurezza ma non solo. Ecco i segni più introversi secondo lo zodiaco!

Pesci

Rappresentano gli introversi secondo lo stereotipo diffuso che li vede di “difficile” adattamento ai contesti umani. Non è esattamente così, e molti Pesci non sono neanche timidi, ma “conservatori”, in quanto legati al proprio concetto di realtà che rappresenta la loro personale comfort zone.

Vergine

Non è un timido, ma spesso ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, ma per propria volontà più che per “mancanze”. In molti casi Vergine si sente fuori posto e tende a fidarsi poco, quindi dal punto di vista sociale è molto selettivo e lega con pochi profili caratteriali.

Scorpione

Simile discorso per Scorpione che invece “nativamente” è un po’ timido ed è maggiormente insicuro rispetto a Vergine, ma il modus operandi è simile. Preferisce la propria compagnia o quella di una ristrettissima cerchia di persone, anche perchè non è un profilo che ambisce al successo sociale che invece costituisce un requisito per molti.