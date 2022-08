Ecco il trucco per igienizzare le lenzuola in modo naturale e veloce

In estate è necessario trovare un trucco per igienizzare in maniera naturale e veloce le lenzuola e, in generale, la biancheria da letto. Le lavanderie a gettoni e gli hotel utilizzano spesso un processo di sanificazione chimica per pulire lenzuola, cuscini e altra biancheria. Ma cosa succede se si alloggia a casa di qualcuno, come un dormitorio universitario o un Airbnb? Come si possono igienizzare le lenzuola in modo semplice e veloce senza usare prodotti chimici?

L’igienizzazione della biancheria da letto è molto importante, soprattutto se abbiamo ospiti a casa. I metodi descritti di seguito non solo igienizzano i tessuti, ma li deodorano e li ammorbidiscono. Indipendentemente dal metodo scelto, ci sono molti modi semplici e veloci per igienizzare la biancheria da letto senza usare prodotti chimici e inquinare di conseguenza l’ambiente.

Trucco per igienizzare la biancheria da letto

L’aceto ha una varietà di usi in casa, e uno di questi è la sua capacità di ammorbidire in maniera naturale i tessuti. La candeggina è spesso usata come metodo per igienizzare, ma l’aceto può essere usato al suo posto perché è più delicato sui tessuti e non li scolorisce nel tempo, soprattutto se le lenzuola non sono bianche ma colorate.

Per igienizzare la biancheria da letto con l’aceto, basta aggiungere mezza tazza di aceto alla lavatrice durante il ciclo di lavaggio. In questo modo non solo si igienizza, ma si ammorbidiscono e deodorano i tessuti. Assicuriamoci di selezionare un ciclo a bassa temperatura per una maggiore delicatezza e per non infeltrire le lenzuola.

Possiamo anche aggiungere una tazza di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per eliminare gli odori dai tessuti. Se abbiamo un grosso carico di tessuti da igienizzare, possiamo anche usare l’aceto in una bacinella. Basta versare l’aceto sui tessuti e lasciarlo in ammollo per circa un’ora prima di lavarli normalmente.

Lasciamo che sia il sole e il caldo a igienizzare i tessuti

Questo metodo può essere utilizzato solo durante i mesi estivi, ma permette di igienizzare le lenzuola e gli asciugamani e di risparmiare sulla bolletta energetica. Basta stendere i tessuti su uno stendino e lasciarli al sole per igienizzarli naturalmente. I raggi UV uccideranno la maggior parte dei batteri e dei germi, mentre il calore ucciderà le pulci e gli acari che vivono nei tessuti. Non mettiamo la parte colorata e quella visibile sul letto alla luce diretta poiché la luce tende a scolorire i tessuti in maniera graduale. Per cui se vogliamo che le lenzuola siano sempre come nuove facciamole asciugare al rovescio.

Questo di seguito è uno dei metodi più rapidi ed efficaci per igienizzare i tessuti. Basta mettere i tessuti nell’asciugatrice con un ciclo caldo e lasciare che il calore igienizzi i tessuti. Mettiamo le lenzuola in un sacchetto per l’asciugatura per evitare che si aggroviglino e si danneggino. L’accorgimento è particolarmente importante per la biancheria da letto in quanto il suo volume tende a girare vorticosamente durante la fase di asciugatura e può rovinare le fibre. Dentro un sacchetto questa situazione non si verificherà.