Ecco le città siciliane che hanno vinto il premio di miglior granita nel 2022

La granita è uno degli emblemi classici del cibo siciliano. Che tu sia un turista o un siciliano, sappiamo già che la granita è d’obbligo, soprattutto a colazione. Ma dove possiamo trovare i posti migliori dove mangiare una buona granita? Vediamo alcuni bar che sono stati premiati per il miglior premio.

Bar Alecci, Catania: una garanzia

A Gravina, 16 chilometri da Catania, fanno una delle granite più buone della Sicilia. È quella del Bar Alecci, da queste parti una vera istituzione. La preparano allo stesso modo da quarant’anni usando solo acqua, zucchero e frutta di prima scelta. Le granite qui si mangiano soprattutto di mattina a colazione, con la brioche e la panna fresca come fanno i veri siciliani. Le più gettonate sono quella al pistacchio, che è molto cremosa, ai gelsi e, novità degli ultimi anni, quella al mandarino. Qui ogni ingrediente va scelto con estrema cura, deve essere naturale al cento per cento, guai usare preparati o bustine.

BamBar, Taormina

Il BamBar di Taormina non può mancare. Un bar frequentato da tantissimi personaggi della televisione e non. Per far arrivare vip e non, il segreto è comunque una granita fatta come si deve. La più gettonata è quella con le mandorle d’Avola, mentre una particolare è quella alla melagrana, da gustare a settembre e ottobre. C’è poi, in alcuni gusti, una piccola variante che forse farà storcere il naso ai puristi, ma il cui risultato è assolutamente notevole (e cremoso): A volte aggiungono un pochino di latte per esempio nella granita alla nutella, alla ricotta o al pistacchio.

Caffè Sicilia, a Noto

Un centro storico bellissimo, quello di Noto, e una pasticceria molto amata in cui passare il tempo a gustare dolciumi della tradizione siciliana. È lo storico Caffè Sicilia, dove tutto merita un assaggio, a iniziare dalle granite. La granita più amata è alla mandorla. E poi è speciale quella al gelso nero. I gelsi arrivano dalle pendici dell’Etna, da anziani alberi superstiti. Incredibilmente qui al Caffè Sicilia non troverete la granita al pistacchio. “Il vero pistacchio di Bronte è raro e molto costoso, e il gusto non è quello che una clientela abituata a pistacchi meno raffinati si aspetterebbe. Meglio rispettare i prodotti e i clienti, e lo si può fare anche così” affermano i proprietari. Per tradizione, la granita si mangia a colazione con la brioche, ma c’è una granita perfetta per ogni ora della giornata, basta scegliere il gusto più adatto al momento. E voi quale preferite?