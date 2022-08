Spesso si dice che le donne siano dotate di una “marcia in più” dal punto di vista delle capacità e delle caratteristiche comportamentali, ma alcuni definiscono questo significato nel senso più estremo. E’ sicuramente vero che molte personalità femminili sono decisamente “tenere” e flessibili, ma è vero anche il ragionamento opposto, in quanto le donne inflessibili, quelle che non perdonano niente e che non “lasciano andare” nessun errore, sono realamente molte, secondo lo zodiaco queste sono ben rappresentate dalle seguenti personalità che formano lo zodiaco.

Ecco le donne più inflessibili dello zodiaco. Le conosci?

Bilancia

Apparentemente tranquilla e generosa, in realtà la Bilancia non concede molte possibilità di errore, soprattutto quando si trova nelle posizioni di “comando” o controllo. Non perchè sia dispotica, quanto piuttosto perchè risulti inflessibile in modo pratico. Fare la “dura” non è intenzionale da parte sua ma è parte del modo di interpretare la realtà.

Toro

La Toro è generosa ma va trattata con onestà e rispetto. Se ha anche solo l’impressione di essere stata fraintesa, la Toro reagisce in maniera molto dura e inflessibile. Quando questo accade, è difficile che la Toro “ritorni sui propri passi” manifestando un atteggiamento che non corrisponde al suo carattere nativo.

Vergine

Non è sempre “severa” ma la coerenza della Vergine la porta a dare questa impressione in maniera costante sopratutto da parte delle nuove conoscenze. Vergine agisce in maniera poco evidente, quasi sotto traccia ma a volte questa coerenza la rende eccessivamente “sui binari” ed impostata in maniera inflessibile.