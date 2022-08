Elimina i tarli definitivamente: ecco come proteggere i tuoi mobili in legno

Elimina i tarli se non vuoi che i tarli eliminino in maniera definitiva i tuoi mobili in legno o peggio ancora la struttura dell’abitazione. I tarli sono un tipo di parassita comune molto distruttivo che può causare gravi danni ai mobili in legno. Per fortuna, ci sono diverse misure da adottare per proteggere i mobili in legno da questi parassiti, tra cui l’ispezione dei segni di attività dei tarli, l’utilizzo dell’acido borico e l’installazione di una rete metallica per proteggere i mobili dai danni.

Seguendo questi accorgimenti, è possibile proteggere i mobili in legno dai danni causati dai tarli. Prima fra tutti, dobbiamo conoscere i nostri nemici. I tarli sono il nome comune delle larve di diverse specie di coleotteri che si insinuano nel legno e che vivono come parassiti nel legno degli alberi e di altre strutture in legno.

Ti potrebbe interessare: Mobili in legno: usa questa soluzione fai da te non aggressiva

Non causano solo danni alle strutture in legno ma rappresentano anche una grave minaccia per la salute umana in quanto producono sostanze chimiche pericolose chiamate lacceroli insetticidi. Vivono in tutti i paesi che presentano un clima temperato, poiché queste sono le condizioni migliori in cui prosperano. Anche se non si vedono direttamente quasi certamente li possiamo identificare a causa delle presenza nei mobili di piccoli fori e gallerie che mostrano il loro passaggio.

Elimina i tarli con questi metodi

Poiché esistono diverse specie di tarli con cicli di vita differenti, è importante identificare i tarli presenti e trattarli di conseguenza. Oltre a cercare i segni dei danni causati dai tarli, come piccoli fori nel legno, si possono anche verificare i segni dell’attività dei tarli, gli escrementi dei tarli e la presenza di larve e pupe. Con uno di questi segni decidere la linea d’azione da seguire.

Prevenire che i tarli infestino il legno è sempre meglio che trattarli una volta che si sono sviluppati. Esistono diversi modi per prevenire i tarli, tra cui conservare la legna da ardere ad almeno 100 metri di distanza dagli edifici. Ma anche essiccare i tronchi ed evitare di lasciare acqua stagnante vicino alla casa. Mentre alcuni tarli possono essere uccisi direttamente con pesticidi e prodotti chimici, non è così per le specie che abitano i mobili. È possibile trattare i mobili iniettando sostanze chimiche nella superficie del legno o utilizzando il calore o il freddo per uccidere i coleotteri.

Se abbiamo mobili in legno particolarmente suscettibili ai danni dei tarli, come oggetti antichi o librerie in legno, potete proteggerli dagli attacchi installando una rete metallica. I tarli non sono in grado di attraversare le reti metalliche, quindi proteggere i mobili in legno con una barriera di rete può contribuire a rallentare la velocità con cui riescono a danneggiarli.

Trattamento dei mobili in legno con acido borico

L’acido borico è un minerale naturale tossico per i tarli. Viene spesso consigliato come metodo sicuro e non tossico per controllare i tarli nei mobili in legno. Viene mescolato con un solvente e poi applicato sul mobile con un pennello. Questa operazione può essere eseguita sia su superfici non rifinite che su superfici finite.