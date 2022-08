Il concetto di arrendevolezza può essere applicato in maniera differente a seconda del contesto, in quanto può indicare un comportamento passivo, sensibile, ma anche semplicemente poco portato al conflitto verbale o fisico. In molti contesti prevale un’idea dell’uomo “forte” e quindi un concetto di arrendevolezza viene considerato e percepito in svariati casi come un difetto, che si contrappone per l’appunto al concetto di “forza” ed autorità. Ma sarebbe superfluo ricordare che esistono uomini più arrendevoli di altri, non portati a “resistere” quanto piuttosto ad alzare bandiera bianca.

Gli uomini più arrendevoli, sai quali sono? Ecco la risposta!

Toro

E’ un segno tendenzialmente forte nella sua coerenza e nella mentalità poliedrica che lo contraddistingue ma che non ama “battagliare” e seguire battaglie morali anche se sono decisamente valevoli ed importanti. L’uomo Toro può essere facilmente portato all’esaurimento semplicemente “battendo” sui medesimi punti.

Bilancia

L’uomo Bilancia è un teorico nato, una personalità che si prepara adeguatamente ad affrontare ogni situazione ma che difetta nell’ambito pratico. Si lascia spesso cogliere impreparato proprio quando c’è maggior necessità delle sue doti, ed ecco perchè sono così poco combattivi. L’uomo Bilancia delega volentieri il lavoro “sporco” agli altri.

Pesci

Molto sensibile, forse troppo per affrontare gli aspetti più “duri” della vita di tutti i giorni, Pesci sa benissimo che il suo modus operandi non lo porta lontano in tutte le situazioni. E’ una persona dall’alta moralità ma nell’applicazione difetta, ed alle prime difficoltà “mostra il fianco”. L’uomo Pesci manifesta la propria forza mentale in altri contesti.