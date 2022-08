“Dall’esterno” siamo portati ancora a concepire il contesto maschile come relativamente prevedibile perchè almeno apparentemente più “stabile” di quello femminile, ma basta “scavare un po’” per comprendere quanto questo concetto non rappresenti il vero. Anche gli uomini possono essere estremamente diversificati e molto umorali dal punto di vista caratteriale, ossaia molto tendenti ai cambiamenti di umore, in alcuni casi anche in maniera più spiccata rispetto a molte donne. Ma non tutti gli uomini lo evidenziano nella stessa maniera: ecco quali sono secondo lo zodiaco gli uomini più umorali di tutti!

Gli uomini piu umorali dello zodiaco. Sai quali sono?

Scorpione

Scorpione stesso non sa darsi una spiegazione logica quando “cambia umore”, anche se una volta conosciuto mantiene una sorta di razionalità nell’irrazionalità da questo punto di vista. Spesso lancia segnali quando sta per perdere la pazienza ad esempio, oppure quando il suo umore sta diventando positivo.

Cancro

E’ un insicuro, e non prova neanche più di tanto a nasconderlo. Cancro deve fare i conti con numerose dinamiche che lo rendono speciale ma anche estremamente sensibile, sopratutto se deve affrontare contesti che non conosce. Questi richiedono adattamento che solitamente richiede tempo, per far “abituare” l’uomo Cancro e non renderlo così umorale.

Pesci

Tende al pessimismo troppo spesso, Pesci infatti costituisce l’uomo che tende ad abbattersi un po’ troppo in fretta, manifestando un comportamento non così debole ma che da questa impressione. Però con la stessa velocità ritorna ad essere sufficientemente sicuro delle proprie azioni. Insomma, l’uomo Pesci è molto “apparenza” e non sempre “sostanza”.