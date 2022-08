Hai le vespe in balcone? Ecco come allontanarle in modo naturale

Vespe e api sono degli insetti che spaventano la maggior parte delle persone. Appena sentiamo o vediamo il loro arrivo, la nostra prima reazione è sempre quella di fuggire alla loro vista. Ma come possiamo allontanarle in maniera naturale senza ucciderle? Ecco qui come.

La loro importanza nell’ecosistema

Ancora prima di dirvi quali sono i rimedi naturali per tenerle lontane, bisogna ribadire la loro importanza nell’ecosistema. Per quanto pericolose e fastidiose per l’uomo, le vespe ricoprono un ruolo importante all’interno dell’ecosistema, così come qualsiasi altro essere vivente. In particolare riguardo sia l’impollinazione, sia per i parassiti. Le vespe, così come altri imenotteri, sono insetti impollinatori. Trasportano infatti il polline da una pianta all’altra posandosi sui loro fiori. Inoltre, le larve di vespe sono voraci e fameliche e, con la loro nutrizione, limitano il proliferare di alcuni parassiti anche pericolosi per l’uomo.

Come allontanarle dal tuo balcone in maniera naturale

Se questi insetti disturbano la permanenza in terrazzo, rendendo i pomeriggi estivi e le cene al caldo particolarmente fastidiose, si può fare ricorso ad alcune piante a loro sgradite. Queste potranno essere disposte lungo il perimetro del balcone e, ancora, in punti strategici come su tavoli o nei pressi di sedie e poltrone. Fra i rimedi naturali più utilizzati, in particolare, ve ne sono di tre tipi:

La citronella: sebbene sia più efficace per la contenzione delle zanzare, questa pianta è utile anche per il controllo delle vespe;

L’aglio: presenta un odore particolarmente sgradito a questi insetti, basta posizionarne qualche spicchio agli angoli della terrazza e nei punti in cui si soggiorna maggiormente;

Il caffè: questi insetti non amano nemmeno il profumo del caffè, quindi si possono posizionare delle ciotole lungo il perimetro del terrazzo, ricolme di fondi.

Molti consigliano anche di creare delle trappole, ad esempio con un mix di acqua e miele da versare all’interno di una bottiglia di plastica, ma questo metodo causerà il decesso degli insetti. E come abbiamo già ribadito prima, questi insetti sono fondamentali per l’ecosistema.

Perché evitare i prodotti chimici

I prodotti chimici rappresentano una soluzione veloce per sbarazzarsi velocemente di questi imenotteri, ma andrebbero utilizzati solo in caso di gravi o gravissime infestazioni. Tali da rendere la permanenza in casa impossibile e mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. Questo perché, soprattutto se diffusi all’aperto, queste sostanze possono contaminare il suolo, inquinandolo. Ancora, dopo l’uso è necessario evacuare momentaneamente gli ambienti: inalare gas e vapori può essere irritante per le vie respiratorie.