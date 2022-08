Anche le personalità più rigide sono comunque soggette a cambi di umore, in una maniera o nell’altra. Del resto non siamo robot, programmati in principio per seguire uno schema, e anche gli individui meno percettivi sono soggetti a cambi anche abbastanza improvvisi, anche quelli più notoriamente controllati. Ma è indubbio che esistono tratti caratteriali che sono paragonabili al tempo atmosferico variabile, che sono soggetti a continui variazioni di umore, rappresentando quindi una certa tendenza mutevole. Difficile comprendere sempre la causa di questa “variabilità” umorale, ma i segni zodiacali più variabili sono comunque conosciuti.

I segni più “variabili” secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Pesci

Sono abituati fin dalla gioventù a gestire il proprio corredo di emozioni decisamente diversificato, eppure anche se sono abituati, c’è sempre qualcosa che improvvisamente causa dei cambi di umore. A volte si tratta di “belle sorprese” in altri casi invece Pesci sarebbe favorito da un po’ di stabilità. Dipende molto dal momento, in molti casi comunque è molto variabile dal punto di vista emozionale.

Vergine

Anche l’impassibile (in apparenza) Vergine deve scontrarsi con la realtà dei fatti, che evidenzia una certa sensibilità d’animo. Vergine solitamente non evidenzia in modo plateale i propri cambiamenti d’umore, ma questi solitamente hanno un effetto a lungo termine anche sugli altri. Quasi come se se ne vergognasse, Vergine tende a nascondere tutto ciò.

Gemelli

Poche sorprese: Gemelli è un segno che rappresenta l’antitesi della coerenza, ma spesso viene perdonato perchè nel 99 % dei casi si tratta di cambiamenti non “voluti” e sopratutto non gestibili direttmente da Gemelli che cambia umore anche più volte nel corso della stessa giornata.