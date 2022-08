Anche le personalità più bizzarre prima o poi hanno bisogno di tranquillità e stabilità almeno a tratti, e quasi sempre si tratta delle personalità più miti e tranquille a corrispondere a questa descrizione. Si tratta, in maniera specifica, di personalità che sono considerabili accomodanti, “nate” per far sentire gli altri a loro agio anche si si trovano in contesti avversi. Un profilo accomodante si comporterà sempre in questa maniera e non perderà mai la calma, almeno non in modo evidente. Quali sono i segni accomodanti secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali più accomodanti di tutti! Li conosci?

Scorpione

Non è quello sempre tranquillo secondo lo zodiaco, ma è dotato di un buon autocontrollo, e prova grande soddisfazione nel mettersi a disposizione per far stare bene gli altri. Ha un senso di “bene” molto altruista e pur essendo cosciente che una fetta delle persone non corrisponde al proprio standard di “brava persona”, questo non lo cambia.

Cancro

Cancro è solito farsi manipolare abbastanza dagli altri, ma questo non sembra essere un problema finchè riesce a mantenere questo fattore “sotto controllo”. Questo non significa che evidenzi atteggiamenti masochistici, ma è sempre portato a regalare un sorriso, un conforto e qualche parolaa per gli altri. Far stare bene chi lo circonda è un requisito per ambire alla felicità.

Bilancia

Per Bilancia il contesto è tutto, e riesce a modificare anche parzialmente il giudizio finale. Un regalo è molto più interessante se ben confezionato, sostanzialmente rappresenta il pensiero del Bilancia che misura sempre molto le parole e modifica parzialmente i fatti per mettere d’accordo tutti.