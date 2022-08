Il sole e il mare seccano i capelli: ecco cosa fare per renderli in salute

È di nuovo estate e vogliamo trascorrere il tempo in spiaggia, ma come facciamo con il sole e il mare che seccano i capelli? Mentre amiamo rilassarci con gli amici, giocare a beach volley e fare lunghe passeggiate lungo il litorale, c’è un piccolo ma non insignificante dettaglio che ha un impatto sui nostri capelli: I raggi UV.

Cieli azzurri infiniti e spiagge sabbiose sono necessari, quasi terapeutici, per sentirsi felici. Ma l’esposizione al sole comporta dei rischi per chiunque voglia mantenere i capelli sani per più di un’estate. La protezione solare va applicata anche sui capelli. I capelli colorati sono più sensibili ai danni, soprattutto se esposti in maniera continuativa al sole. Il segreto per non rovinare i capelli è utilizzare shampoo e balsamo rinvigorente specifici per l’esposizione solare.

Il sole e il mare seccano i capelli

Per proteggere i capelli dai raggi UV, occorre innanzitutto proteggere il cuoio capelluto e i follicoli piliferi. È qui che entrano in gioco le creme solari. Il problema è che la maggior parte dei prodotti idratanti non offre una protezione UV sufficiente. E quando si tratta di capelli, la protezione solare da sola può facilmente appesantirli, facendoli apparire flosci, unti e senza vita. Ecco perché è importante trovare una protezione solare che sia anche un balsamo leave-in. Trovare la formula giusta che protegga i capelli e al tempo stesso dia loro l’idratazione di cui hanno bisogno, darà ai nostri capelli la salute e il benessere per affrontare il caldo sole estivo.

Gli shampoo sono diventati un punto fermo nella routine di bellezza della maggior parte delle persone. Li usiamo per pulire i capelli dalle impurità, certo, ma anche per dare volume, idratarli e proteggerli dai danni del sole. Uno dei modi migliori per proteggere i capelli dai raggi UV è utilizzare uno shampoo che contenga un SPF. Questo tipo di formula crea una barriera sui fusti dei capelli, proteggendoli dai raggi UV e mantenendoli puliti. Con uno shampoo protettivo contro i raggi UV, possiamo goderci il sole senza causare danni ai nostri capelli.

Un trattamento di protezione UV è un balsamo leave-in che protegge i capelli dai danni dei raggi UV. Questi prodotti sono particolarmente utili con i capelli secchi o trattati perché aiutano a mantenere l’idratazione e la vivacità. I trattamenti di protezione dai raggi UV funzionano meglio se usati sui capelli bagnati. In questo modo il prodotto si blocca e resiste più a lungo come applicazione sui capelli.

Scegliamo i prodotti di qualità

Il prodotto protettivo ideale deve contenere antiossidanti. È dimostrato che gli antiossidanti proteggono i capelli dai danni del sole in maniera più efficace e duratura. Il trattamento di protezione UV va sempre applicato prima di recarsi in spiaggia. Possono essere necessari fino a 30 minuti perché il trattamento si attivi dopo l’applicazione. Applicarlo dopo essere stati al sole può infatti fare peggio poiché appesantisce inutilmente i capelli.

Al ritorno dal mare i capelli vanno rinforzati con delle maschere rinvigorenti e degli integratori naturali specifici per capelli secchi e sfibrati ricchi di vitamine e minerali.