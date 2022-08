Nessuno lo sa ma ecco le spiagge più vicine a Roma: ecco dove andare

L’estate è nel pieno del suo corso, e le belle giornate ancora sono in arrivo. La maggior parte delle persone ha scelto di trascorrere, per un motivo o per un altro, le vacanze in città. Se avete voglia di un buon mare, nei pressi di Roma, ecco qui le mete migliori dove trascorrere una bella giornata al mare.

Santa Marinella

A circa un’ora da Roma, direzione Civitavecchia, si incontra la cittadina di Santa Marinella. Un viale principale, tante ville, un castello e una spiaggia particolare. Il primo tratto, venendo dalla Capitale, è caratterizzato prevalentemente da sassi e rocce, poi, proprio in corrispondenza con il centro abitato, la spiaggia diventa di sabbia, non è molto grande e non riserva tratti di spiaggia libera, qui ci sono solo stabilimenti, ma il mare è limpido, la spiaggia fine e chiara, ed è molto frequentata da famiglie con bambini. Più avanti ancora, superando la zona Maiorca, arrivano le palafitte, niente più spiaggia, ma delle suggestive zattere affacciate sul mare, dove prendere il sole con maggiore privacy e poi, un bel tuffo nell’acqua cristallina.

Singita Fregene

Tra le località di mare più vicine a Roma, nonché tra le più frequentate tutto l’anno dai romani, c’è Fregene. Qui segnaliamo la famosa spiaggia del Singita. Uno stabilimento al Villaggio dei Pescatori, una spiaggia vasta e uno stabilimento esclusivo che, oltre ai classici lettini ed ombrelloni, propone un’elegante area lounge, con letti a baldacchino e lettoni, servizio direttamente sulla spiaggia e area benessere sulla torretta fronte mare. Un’oasi felice dove staccare la spina da tutto e da tutti a 50 minuti da Roma.

Sperlonga

Se hai immaginato la tua fuga dalla città in uno scenario mozzafiato, Sperlonga è la tua meta ideale. Le spiagge di Sperlonga sono da sempre tra le più apprezzate vicino Roma per la bellezza del paesaggio e la qualità del mare. Ad arricchire i tuoi momenti di vacanza e relax ci sono poi le importanti testimonianze storiche presenti in questi luoghi. Un esempio sono i resti della Villa dell’Imperatore Tiberio e la celebre Grotta sono una tappa imperdibile. Passeggia infine fra i caffè del centro e raggiungi Torre Truglia, antica torre di guardia da cui godere del panorama del Circeo e di tutto il litorale pontino.

Lido di Ostia

Ostia è perfetta per i turisti perché è collegata a Roma grazie alla linea ferroviaria Roma-Lido. Inoltre è molto semplice raggiungerla anche in macchina. Qui puoi trovare sia stabilimenti che spiagge libere, un posto perfetto sia per un gruppo di amici che per una gita famiglia. Una particolarità di Ostia è che puoi trovare molti locali dove assaporare la cucina romana e non solo. Sicuramente una tappa ad Ostia sarà al caso vostro!