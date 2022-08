Il concetto di moneta unica europea, inizialmente solo teorizzata durante le prime fasi di idea politica comunitaria, divenuta poi realtà con la moderna Unione Europea, è divenuto qualcosa di concreto a partire dagli anni 90, dopo il trattato di Maastricht, che ha portato all’idea dell’unione monetaria, requisito che ha conseguentemente concretizzato la nascita dell’euro. L’euro ha iniziato a prendere il posto della lira e di tutte le altre valute dei paesi che hanno scelto di far parte del progetto comunitario a partire dal 2002, anno in cui nuove monete e banconote, hanno cominciato a diffondersi. Tra le più riconoscibili e utilizzate spicca quella da €5, che costituisce ancora oggi il taglio cartaceo “minore”.

Taglio minore

La €5 è infatti il taglio più piccolo degli otto “originali” (sette se si fa riferimento alla seconda serie, in quanto la banconota da €500 non è più prodotta, e come tutte le “sorelle maggiori” mantiene le caratteristiche evidenziate nella prima e nella serie attuale, denominata Europa, che ha esordito proprio con questo taglio di carta moneta, a partire dal 2013.

La banconota da €5 è la più piccola anche fisicamente, misurando 120 × 62 centimetri ed essendo l’unica composta dal colore grigio.

Occhio a questa banconota da €5: ecco quanto potrebbe valere

Anche se costituisce il taglio “minore”, e non essendo tendenzialmente rara, è sempre opportuno far caso alle banconote d €5 euro che possono capitarci tra le mani. Seppur molto rare, esistono alcune di queste banconote che hanno un aspetto differente rispetto a quelle che conosciamo, riconoscibili per una scritta molto evidente, posta su tutti e due i lati dell’esemplare, Specimen.

Questa definisce gli esemplari Fac simile, realizzati su comune carta ma anche una ristrettissima serie di banconote non destinate alla circolazione, quanto piuttosto a fungere da “dono” per personalità europee di grande rilevanza. Una €5 Specimen sul mercato vale molto di più del valore nominale, si parla di almeno 500 euro fino a oltre 1000 per un esemplare in eccellenti condizioni.