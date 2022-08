Con il termine glicemia ci si riferisce alla concentrazione di zucchero o glucosio nel sangue. Si tratta, come accennato, di uno dei parametri ematici più rilevanti da misurare, siccome livelli anormali possono originare gravi complicazioni, come il diabete gestazionale.

Quindi, la glicemia non è una malattia, è solamente un valore da monitorare, specialmente in particolare in presenza di sintomi o fattori di rischio che potrebbero essere associati al diabete. Però, replichiamo, non è qualcosa di cui dobbiamo liberarci, perché senza glucosio nel nostro sangue non potremmo vivere.

Il glucosio, infatti, è indispensabile per dare l’energia metabolica necessaria per molte funzioni cellulari. Detto questo, è importantissimo che i livelli di zucchero nel sangue si bilancino all’interno di determinati range, onde evitare problemi di iperglicemia (eccesso di glicemia) o ipoglicemia (deficienza di glicemia).

Il nostro organismo è una macchina perfetta, che prevede non solo la presenza di tutti i nutrienti e gli strumenti sostanziali per il suo meccanismo, ma anche dei processi di regolazione degli stessi. Per quanto riguarda, nello specifico, la glicemia, vi sono certuni importanti ormoni implicati nella sua regolazione. Il più noto è senza dubbio l’insulina, un ormone prodotto dal nostro corpo, precisamente dal pancreas, che favorisce l’assorbimento del glucosio dalle cellule quando il livello dello stesso accresce. Un altro ormone tanto importante, anche se meno conosciuto, è il glucagone, che svolge il ruolo contrario, ovvero accresce il livello di glucosio nel sangue quando è calato troppo.

Per tenere bilanciati i livelli di insulina nel sangue, soprattutto d’estate, bisogna stare attenti a cosa si mangia. Oggi vedremo cosa evitare per non fare innalzare i livelli di glicemia.

Questi cibi non vanno mangiati in estate se hai la glicemia alta

Fra gli alimenti da evitare in estate in caso di glicemia alta ci sono ovviamente lo zucchero, i dolci, le bevande zuccherate e i prodotti da forno creati con farine raffinate. Queste ultime, essendo cibi ad alto indice glicemico, fanno velocemente aumentare i livelli di glucosio nel sangue appoggiando così l’iperglicemia. La cottura della pasta o delle verdure dovrà essere rapida, per non accrescere troppo l’indice glicemico dell’alimento.

Infine, è bene evitare anche le carni grasse che, sebbene non abbiano un elevato contenuto in glucosio, sono piene di grassi che favoriscono il sovrappeso e la comparsa di patologie cardiovascolari di solito associate all’iperglicemia. Ecco dunque cosa evitare, specialmente in estate, se si soffre di glicemia alta.