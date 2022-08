Essere chiari e semplici nella comunicazione tradizionale risulta essere un elemento, una dote imprescindibile se vogliamo coltivare relazioni solide e oneste, ma sopratutto nel contesto odierno, dove esistono numerosissimi contesti e sfaccettature, è abbastanza facile dare un’idea sbagliata, magari negativa, dei concetti da noi espressi. Il motivo può essere legato a numerose dinamiche, nella capacità di esprimere concetti ma anche nel linguaggio. Esistono però persone che sembrano essere “abbonati” ai fraitendimenti, ossia coloro che per vari motivi sono spesso fraintesi anche in modo ripetuto e contunuato. Quali sono questi segni abituati ad essere fraintesi?

Questi segni zodiacali vengono spesso fraintesi. Li conosci?

Cancro

Il fraintendimento che causa non è legato al linguaggio verbale, quanto nelle intenzioni. Cancro da l’idea di essere troppo buono, perchè un profilo sensibile e disponibile. Quindi ogni tanto è portato a mettere le cose in chiaro per far capire che è si buono, ma non fesso.

Capricorno

Capricorno è un segno diretto ma anche piuttosto sarcastico ed a tratti “caustico”. Questo porta le persone che sono differenti da lui/lei ad essere “urtate” se non offese dalle parole, in quanto Capricorno fa largo uso di termini molto “generici” che possono essere percepiti in modo sbagliato.

Gemelli

E’ difficile inquadrare un Gemelli, in quanto a volte egli stesso non riesce a trovare una logicità diffusa nel proprio comportamento. Quindi risulta facile fraintendere il modo di essere e di dire da parte di uno dei rappresentanti di questo segno. Lui stesso ne è pienamente consapevole, ma non aiuta minimamente il contesto.