Pianta antismog, medica e dai frutti gustosi. Eccovi i tre motivi del perché coltivare l’albero di gelsi, ma vediamo più nel dettaglio questa grande pianta. Parliamo di una pianta aderente alla famiglia delle Moracee, già conosciuta presso gli antichi Romani dai frutti tanto succosi e dissetanti.

Il gelso è una pianta duratura legnosa decidua a maturazione rapida con un apparato radicale profondo. Le foglie sono semplici, alterne, stipulate, picciolate, intere o lobate e le piante sono solitamente dioiche. Il principale agente impollinatore nel gelso è il vento.

Questi sono almeno 3 motivi per piantare un albero di gelsi: “incredibile”

Il gelso, bianco o nero, è una pianta che ben si sistema al nostro clima ed è seminato fin dai tempi antichi per i molteplici utilizzi del fogliame, per il suo impatto positivo nel rinvenimento di terreni degradati, nel biorisanamento di siti contaminati, nel mantenimento dell’acqua, nella prevenzione dell’erosione del suolo e l’ottimizzazione della qualità dell’aria.

Il gelso è poi utilizzato come pianta medicinale grazie ai composti farmacocinetici biologicamente attivi che troviamo nelle parti di foglie, fusti e radici, ma tutti sanno che viene sfruttato specialmente dalle industrie della sericoltura siccome le sue foglie sono il nutrimento dei bachi da seta (Bombyx mori), oltre che per gli animali domestici. In fitoterapia, la maggior parte dei costitutivi dell’albero del gelso sono adoperabili, dunque non solo i frutti ma anche le la corteccia, le radici e le foglie. Soprattutto, il gelso bianco ha effetti diuretici e lassativi e dunque, è ottimo per coloro che penano di stitichezza.

Il gelso nero all’opposto, oltre alle proprietà lassative è un buonissimo decongestionante, rinfrescante, tonico e lenitivo. Ha caratteristiche depurative e antibiotiche tanto che anche in passato era utilizzato in forma di collutorio per attenuare le infiammazioni della bocca e della gola, ma anche contro la tosse e come espettorante. In genere, la corteccia è impiegata mediante decotti, ottimi per la stitichezza, le foglie invece, messe in infusione hanno proprietà diuretiche.

Infine sono lodati anche i suoi squisiti frutti che oltre che un gusto fresco e genuino, lo stesso frutto ci porta benefici perfetti per il nostro organismo. Dunque eccovi i tre grandi motivi del perché coltivare questa pianta fantastica. Facile da coltivare e da curare vi ripagherà con i suoi profumi e i suoi principi attivi.