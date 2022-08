Tutti noi abbiamo una nostra personalità, più o meno definita, che si “forma” nel corso del tempo e con il susseguirsi delle esperienze, pur essendo generalmente già parzialmente formata dalla nascita. Essendo innumerevoli, le personalità sono solitamente definite con dei termini che evidenziano delle tendenze di comportamento, come dimostrano alcune persone che sono indiscutibilmente irriducibili. Il termine definisce una metodologia molto ferma nelle proprie convinzioni, che difficilmente scende a compromessi di ogni tipo, e che spesso è disposta a pagare le conseguenze piuttosto che “piegarsi”. Tra i segni zodiacali spiccano in particolare alcuni di questi profili irriducibili.

Questi sono i segni più irriducibili dello zodiaco. Li conosci?

Toro

Non dei “duri” in tutto e per tutto ma estremamente coerenti nei loro principi. I Toro imparano a relazionarsi ed a dimostrarsi tendenzialmente “morbidi” ma quando si mettono in discussione alcuni concetti “basilari”, Toro non accetta compromessi di sorta. Non risulta mai ottuso ma semplicemente fermo nelle proprie idee.

Leone

Un po’ ottuso, sopratutto a causa di un orgoglio che è difficile da scalfire, Leone quando si mette in testa qualcosa, anche se non porta reali risultati concreti, deve portarla a termine in modo da un certo punto di vista encomiabile. Leone solitamente si adopera in questa maniera quando deve evidenziare la propria personalità.

Gemelli

Sembra agire come un “cane sciolto” ma Gemelli segue sempre uno schema, come ama definire, e anche se appare illogico in molti casi, in realtà segue una certa forma di razionalità. Mai mettere in discussione l’efficacia di questo concetto però!