Shiba Inu, se l’acquisti ora guadagnerai un sacco di soldi: “pazzesco”

Le criptovalute sono in “fase calante”, sia dal punto di vista della “notorietà percepita” ma anche da quello del valore, in quanto queste risorse, concepite come dei “beni economici”, a partire dall’inizio del 2022 hanno generalmente manifestato una fase di stanca, sia mediatamente che anche economicamente. Trattandosi di risorse non paragonabili a valute tradizionali, non essendo gestite da alcuna forma di ente, governo o stato, il valore viene determinato proprio dalla quantità di persone che acquista una specifica criptovaluta, e Shiba Inu, a dispetto di una condizione che ha comunque evidenziato una volatilità tipica delle criptovalute, ha saputo comunque “resistere” ai “crolli” evidenziati da altre valute di questo tipo.

Shiba Inu infatti, nata come rivale di Dogecoin, è molto differente da quest’ultima, sostanzialmente nata per essere una parodia di Bitcoin. Shiba Inu invece “vive di vita propria”, essendo basata tecnicamente su un’ecosistema simile ad Ethereum che ha permesso di avere a disposizione una serie di vantaggi tecnici e velocità di transazione decisamente elevati rispetto ad altre meme token, ossia le criptovalute che sono concepite per avere una crescita anche “mediatica”. Shiba Inu ha avuto un incredibile rialzo del valore a partire da subito, ossia dalla metà del 2020, grazie ad un intenso tam tam sul web che ha portato tantissimi ad investire anche somme ridotte sui token $SHIB, portando così il valore iniziale, molto basso, a punti percentuali di diverse migliaia più elevati rispetto all’inizio.

La v aluta è quindi in ripresa, sensibile dopo un inizio di 2022 che come detto, è stato negativo per tutta la categoria, e da oltre un mese è in rialzo. Il valore attuale, di 0,00001619 dollari statunitensi, è in rialzo del 50 % rispetto al mese scorso ed i più ottimisti pronosticano ulteriori aumenti, che potranno portare i token $SHIB ad ottenere almeno in parte il picco di valore registrato lo scorso anno.