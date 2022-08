Capelli sfibrati per il sole? ecco 5 consigli utili per proteggerli

I capelli sfibrati per il sole sono una vera seccatura poiché servono alcuni mesi di trattamento prima che ritornino di nuovo in salute. Tutti amiamo la spiaggia, ma con essa arriva anche la minaccia dei capelli secchi e fragili. Per fortuna, ci sono molti modi per proteggere le nostre ciocche dai raggi UV. Evitare completamente il sole è un’opzione ma non la soluzione. È più semplice, invece, adottare alcuni semplici accorgimenti per proteggere i capelli e prevenire ulteriori danni.

Il sole può essere una fonte meravigliosa di vitamina D e di energia, ma è anche responsabile dell’invecchiamento precoce, delle rughe e persino del cancro. Tenere i capelli protetti dal sole è il modo migliore per prevenire i danni. Indossare un cappello e applicare una protezione sui capelli è un modo semplice per proteggere i capelli dal sole. Un altro segreto per mantenere in salute i capelli? Risciacquarli e asciugarli dopo ogni bagno per evitare che i raggi UV si rispecchino nel bagnato esasperando i danni.

Prevenire i capelli sfibrati dal sole: i consigli

Il cappello è la migliore protezione contro i raggi UV. Non solo protegge il cuoio capelluto, ma copre anche le orecchie e la nuca, dove spesso non si pensa di applicare la protezione solare. Possiamo dunque scegliere un cappello di tessuto o di paglia spessa, che ci proteggerà meglio di un berretto da baseball.

Un cappello a tesa larga proteggerà anche il viso dai raggi nocivi. Per coloro che non amano indossare un cappello, c’è un’altra opzione: una sciarpa. Una sciarpa leggera proteggerà le orecchie e la nuca dai raggi solari e, essendo più sottile di un cappello, probabilmente ci terrà più freschi quando siete all’aperto durante il caldo del giorno.

Molti prodotti per capelli contengono anche filtri UV, che hanno dimostrato di fornire un certo grado di protezione Alcuni shampoo e balsami sono formulati appositamente per proteggere i capelli dai danni del sole. Anche altri prodotti, come spray e gel per capelli, contengono alcuni filtri UV. Quando scegliamo uno di questi prodotti valutiamo anche un fattore di protezione solare elevato. Infine, controlliamo che la miscela sia resistente all’acqua.

Il modo migliore per evitare i danni del sole è quello di stare lontano dal sole nelle ore in cui è più forte. In genere è tra le 10 e le 16. Tuttavia, è importante notare che anche se si è in casa durante queste ore, si può essere esposti ai raggi UV. Quando siamo in spiaggia, invece, cerchiamo di stendere la protezione solare e tenere il cappello anche se riposiamo sotto l’ombrellone.

Il modo migliore per asciugare i capelli dopo il bagno è lasciare che l’acqua defluisca. Tuttavia, questo richiede tempo e se siete di fretta potrebbe non essere possibile. Avvolgete invece i capelli in un asciugamano dopo la nuotata per aiutarli ad asciugarsi più velocemente ed evitare l’esposizione ai raggi UV. Se volete, potete usare un asciugacapelli per accelerare il processo, ma assicuratevi di usare l’impostazione fredda. L’aria calda non farà altro che aumentare la probabilità di danneggiare i capelli.