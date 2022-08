Città italiane più belle d’Europa: ecco la classifica del 2022

L’Italia è un paese meraviglioso, una delle mete più ambite da tutti i turisti di tutto il mondo. Un tripudio di destinazioni culturali, bellezze naturali uniche al mondo e fantastiche mete dal profondo significato storico. Ci sono delle città che sono ritenute essere le più belle da visitare, ecco qui quali!

Siena, Toscana

La bella Siena è una delle mete più amate ed apprezzate di tutta la Toscana e l’Italia centrale. Conosciuta soprattutto per l’omonimo Palio di Siena, la giostra equestre di epoca medioevale che vede competere due volte l’anno 10 diverse contrade, la città offre anche un infinito numero di attrattive storiche, culturali e gastronomiche. Secondo i locali infatti, non c’è posto migliore in Italia per gustare delle tradizionalissime pappardelle al ragù di cinghiale. Tra i luoghi e i monumenti da non perdere ricordiamo la famosissima Piazza del Campo, la Torre dei Mangia, il Duomo e il Palazzo Pubblico.

Matera, Basilicata

Fino a pochi anni fa, la magica Matera era considerata una delle città più povere e sporche di tutto lo stivale. Oggi invece, dopo una profonda rivalutazione urbana, è diventata il fiore all’occhiello del sud Italia, venendo addirittura nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Questa località unica al mondo è caratterizzata dai suoi spettacolari sassi, formazioni rocciose in tufo scolpite ed abitate per millenni dagli abitanti della zona. Matera infatti, è una delle città più antiche al mondo, fondata addirittura in età paleolitica. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, che consente di riscoprire tradizioni d’altri tempi e antichi mestieri.

Venezia, Veneto

La romantica città di Venezia è un’altra classica meta italiana che non poteva assolutamente mancare su questa lista. Città degli innamorati per eccellenza, merita di essere visitata in ogni periodo dell’anno ma mai quanto durante il Carnevale. Grazie alle sue maschere tradizionali, ai balli in costume e alla cucina tipica del periodo, Venezia è una delle destinazioni più belle da visitare, soprattutto in inverno! Passeggiate lungo i candidi ponti della città sull’acqua, ammirate lo splendore di Piazza San Marco e del Ponte di Rialto, perdetevi tra le cale del centro storico e esplorate i canali cittadini a bordo di un traghetto locale. Infine, per un’emozione unica e irripetibile, concedetevi un giro in gondola al tramonto.

Alberobello, Puglia

Gli affascinanti Trulli di Alberobello, le abitazioni in pietra tradizionali di questo angolo di Puglia, sono una delle attrazioni più famose dell’Italia meridionale, tanto amati dai fotografi quanto dalle coppie di innamorati. Soggiornare qui infatti, è un’esperienza di quelle che si vivono una sola volta nella vita. Grazie ai suoi scorci mozzafiato, il suo centro cittadino Patrimonio UNESCO e le rinomate spiagge pugliesi a pochi chilometri di distanza, Alberobello è una delle destinazioni ideali, soprattutto in estate. Durante la vostra visita, non perdetevi assolutamente le gustosissime pietanze locali, dalla tipica burrata alle zuppe di pesce.