Ecco 3 trucchi per lavare il pavimento fai da te, scacciando le formiche

In questo articolo ti illustreremo 3 trucchi per lavare il pavimento fai da te e allo stesso tempo allontanare le fastidiose formiche. Le formiche possono essere una vera e propria seccatura quando si insediano in casa. Oltre a essere inquietanti, sono anche molto distruttive. Ad esempio, le formiche carpentiere masticano il legno e altri materiali per costruire i loro nidi. Una volta trovato un luogo, l’unico modo per raggiungerlo è attraversare la casa.

È più probabile che le formiche si introducano in casa in cerca di cibo se ci sono fessure o buchi intorno a finestre, porte o altri potenziali punti di ingresso. Le formiche preferiscono luoghi umidi e bui, perché in questo modo è più facile che si annidino e si riproducano. Una volta dentro, cercano fonti di zucchero e proteine come sciroppo, miele o carne. Le formiche tendono a stare lontane dalle aree costantemente asciutte e calde, perché è più difficile per loro nidificare. Ci sono molti modi per allontanare le formiche da casa vostra senza dover ricorrere a costosi servizi di disinfestazione.

Ti potrebbe interessare: Se hai mobili in legno, trattali così per allontanare i tarli

Respingere le formiche lavando il pavimento fai da te

Il borace è un minerale naturale che respinge le formiche, le disidrata causando loro la morte immediata. Il metodo più efficace per eliminare i nidi è quello di cospargerlo sopra o posizionare la polvere nei punti di accesso. Un’altra soluzione è quella di aggiungere la polvere di borace al secchio dell’acqua per lavare i pavimenti. Basterà passare la spazzola come al solito per depositare il prodotto e far sì che le formiche si tengano alla larga.

Se però in casa abbiamo bambini o animali domestici evitiamo di usare il borace, in quanto è tossico e dannoso per le mucose. In alternativa possiamo sfruttare il potere disinfettante e respingente dell’aceto. Le formiche non amano l’aceto, quindi aggiungerlo al loro percorso o intorno alla casa può aiutare a far sì che non entrino in casa.

Per preparare uno spray all’aceto che respinga le formiche, mescolate 3 parti di aceto con 1 parte di acqua. Spruzzate la miscela sui davanzali e su altre aree in cui le formiche potrebbero entrare in casa. Potete anche mettere una tazza di aceto in una ciotola poco profonda vicino alle finestre e alle porte per respingere le formiche. Per uccidere le formiche, potete anche aggiungere una tazza di aceto a un litro d’acqua e usare una bottiglia spray per spargerla all’esterno della casa.

Allontanare le formiche con i fondi di caffè

I fondi di caffè sono un altro repellente naturale per le formiche. Le formiche sentono l’odore dei fondi di caffè e si allontanano dalla zona perché non gradiscono l’odore. Per respingere le formiche con i fondi di caffè, mettetene un po’ in piatti poco profondi vicino alle zone in cui vedete le formiche, come i davanzali delle finestre e le porte.

Possiamo anche disciogliere una quantità di caffè nel secchio dell’acqua per lavare i pavimenti e pulire le superfici con questa ottima soluzione casalinga. Aggiungeremo anche un gradevole profumo di caffè in tutta la nostra abitazione.