La capacità di influenzare la vita altrui è indubbiamente una delle più importanti, a dispetto delle considerazioni personali. E’ indubbio che avere un impatto importante sulle opinioni e sulle decisioni altrui spesso divide i giudizi perchè non tutti utilizzano questa “capacità” in modo coscienzioso. Com’è logico anche tra gli uomini esistono personalitàò che “venderebbero il ghiaccio agli eschimesi” come si usa dire, ossia hanno un potere convincente ai limiti del normale. Secondo lo zodiaco gli uomini mediamente più convincenti sono i seguenti.

Ecco gli uomini più convincenti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Scorpione

E’ convincente in modo non aggressivo ma aspesso “ha ragione” perchè con molta abnegazione si da da fare per convincere la controparte a “remare dalla stessa parte”. Non ha doti da oratore particoalarmente raffinate ma è difficile contraddirlo. Scorpione sfrutta in maniera non eccessiva questa “dote”, solitamente non in maniera discutibile…quasi sempre.

Ariete

Ariete invece può considerarsi un abile oratore ma che non ama trarre vantaggi concreti da questa sua capacità di convincere anche dell’assurdo le persone che ha vicino. Lo fa per sentirsi influente e capace, nonchè furbo, ma dal punto di vista morale non ama le scorciatoie.

Gemelli

E’ insistente e “batte sempre” sui soliti concetti ma noon lo fa in modo ottuso, quindi presto o tardi riesce ad essere convincente perchè è così sicuro delle proprie parole da riuscire a convincere quasi tutti. Gemelli proprio per questo motivo deve essere convinto di ciò che dice prima di essere efficace. Ecco perchè viene considerato “onesto”.