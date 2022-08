Gelsi: nessuno lo sa, ma ecco 5 motivi per cui dovresti mangiarli spesso

I gelsi sono un ottimo spuntino e post pranzo e cena. Ci sono 5 motivi per cui dovresti mangiarli spesso, vuoi scoprirli?

I gelsi crescono nel meridione o nella zona centrale. In Russia fu Pietro I, a introdurre il gelso nelle distese della nostra patria. Le persone sono a conoscenza da tempo dei benefici della pianta, ecco tutte le proprietà.

Gelsi: 5 motivi per mangiarli

Effetto lassativo: se soffri di stitichezza sono un ottimo lassativo naturale. Non irritano le mucose degli organi interni e rimuovono la congestione dal tratto intestinale. Effetto diuretico: contribuisce ad aumentare la sudorazione, quindi è spesso usato per il raffreddore e la febbre. Con tutto questo, la pelle è purificata dalle tossine. Effetto dermatologico: il succo fresco del gelso viene spesso usato per trattare i problemi dermatologici. Per far fronte all’eczema, priviamo, psoriasi, lesioni cutanee, abrasioni, è sufficiente lubrificare l’epidermide 10 volte al giorno con succo di gelso. Effetto lenitivo: sono ottimi contro i rossori e per eliminare il gonfiore

Inoltre i frutti acerbi di Tyutina sono adatti anche per la ricezione. Hanno proprietà rassodanti, grazie alle quali combattono perfettamente diarrea, vomito, nausea e malessere generale. Gli esemplari moderatamente maturi combattono la stitichezza cronica delle donne incinte e dei malati terminali.

La corteccia e le foglie del gelso: ulteriori benefici

Oltre al gelso, anche la sua corteccia presenta alcuni importanti benefici. In particolare si può creare una crema. Sulla base della corteccia, i guaritori popolari preparavano unguenti, tinture, decotti, che vengono successivamente usati per trattare i problemi della pelle – abrasioni, pus, ferite. Per creare un ottima crema bisogna macinare 30-40 g. crosta, mescolare la polvere con olio d’oliva o di girasole. Poi bisogna conservare il composto in frigo per 3 giorni. Viene molto usato per curare l’acne.

Anche le foglie hanno una grandissima utilità: servono per disinfettare e per combattere rossori e gonfiori. Puoi cucinare un decotto di foglie essiccate e fresche. Puoi mettere da parte le foglie fresche e poi mescolarne altre ad acqua bollente. Questa miscela può diventare una cura per la tosse e il mal di gola e si può assumere per 5 volte al giorno. Se invece vuoi usarlo per le ferite, devi lavare la zona e poi applicare il composto.

La dose consigliata è di 370 grammi. I bambini con meno di 14 anni dovrebbero consumare 2 volte di meno. Cambia anche per le donne in gravidanza ed è necessario farsi consigliare dal medico!