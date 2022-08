La spontaneità ha numerose sfaccettatute per quanto riguarda il contesto uma personalità umana e sebbene spesso le personalità più spigliate e poco ragionate sono quelle più simpatiche ed alla mano. Ma a tutti c’è un limite e anche tra le persone più spontanee e genuine può celarsi in maniera più o meno evidente una certa do se di avventatezza. I profili avventati sono coloro che agiscono in modo prevalentemente sconsiderato, senza valutare gli effetti delle proprie azioni o parole, spesso facendolo con una eccessiva leggerezza. Quali sono secondo lo zodiaco i segni più avventati tra quelli degli uomini?

Gli uomini più avventati secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Gemelli

Gemelli prima agisce e poi pensa, che è anche un modus operandi che considera il migliore, nonchè quello più spontaneo. L’uomo Gemelli non ha paura delle conseguenze, e spesso “piace” per questo motivo sopratutto. Ma quando c’è da avventurarsi in contesti “delicati”, può andare in netta difficoltà.

Scorpione

Molto ragionato, quindi apparentemente fuori posto in questa sede, in realtà l’uomo Scorpione diventa fin troppo sicuro delle proprie capacità quando apprende abbastanza di una situazione. In questo caso il suo atteggiamento muta considerevolmente, e spesso questa leggerezza lo porta a fare errori evitabili.

Ariete

Essere avventati per l’uomo Ariete è un “male necessario”, qualcosa che fa parte della propria natura e che affronta senza problemi. Ariete si muove in modo molto avventato anche quando non dovrebbe ma è l’unico modo che conosce di relazionarsi con tutto e tutti. Quest’uomo si “muove” così anche per dare un senso controllo.