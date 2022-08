Essere comprensivi verso il prossimo evidenzia in quasi tutti i casi una certa capacità di “chiudere un occhio” rappresentando quindi l’antitesi dell’atteggiamento rigido e severo. Se in molti casi ancora oggi questo viene considerato un tratto legato alla sensibilità e in altrettante occasioni, legato al mondo femminile. Le donne comprensive sono quelle che spesso “chiudono un occhio” o anche entrambi in vista di atteggiamenti di persone che conoscono pur di evitare conflitti. Se questo non è un modo di fare “negativo”, può diventarlo a seguito di diverse dinamiche. Quali sono queste donne?

Le donne più comprensive dello zodiaco, sai quali sono?

Acquario

E’ sempre pronta a perdonare le “malfatte” e gli errori altrui, più di qualli propri. Acquario per questo è considerata una personalità molto gradevole, non giudica e non ama ascoltare i pettegolezzi per farsi un’idea. Però è realmente troppo “morbida”, quasi naturalmente alcune persone si approfittano di questo modus operandi.

Cancro

La donna Cancro evita sempre i conflitti, anche quelli che non la riguardano, preferendo fare la mediatrice per mantenere un equilibrio. Si tratta di una personalità fragile ma anche complessa e dotata di grande leadership, che tra il “bastone e la carota”, propende sempre per quest’ultima.

Pesci

Difficilmente il primo impatto, ossia quello che si manifesta quando conosce qualcuno di nuovo, tradisce la donna Pesci, che è comprensiva di natura, fortemente convinta che un atteggiamento aperto e “morbido”, nonchè disponibile risulti essere il migliore sopratutto quando c’è da convincere qualcuno un po’ restio ad “aprirsi”. La Pesci però è abbastanza forte da “irrigidirsi” se necessario.