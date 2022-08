Le donne “senza peli sulla lingua”. Dicono sempre tutto “in faccia!”, quali sono?

Fin dall’infanzia comprendiamo gli effetti che le parole possono avere sugli altri, sia positivamente che negativamente, e in quasi tutti i casi comprendiamo che è meglio agire in modo misurato, a tratti diplomatico, evitando di dire esattamente ciò che si pensa. Eppure esiste un termine definisce una sorta di spontaneità estrema che riguarda indistintamente donne e uomini, ossia “non avere peli sulla lingua”, una forma di sincerità estrema ma anche a tratti un’incapacità di “filtrare” se non di edulcorare ciò che si dice. Quali sono le donne che “parlano in faccia”, secondo lo zodiaco?

Vergine

Non è sgarbata a meno che non sia questa la sua intenzione, ma il più delle volte è semplicemente diretta, in modo non così istintivo ma che può apparire in questa maniera. Vergine solitamente i senza peli sulla lingua perchè considera il modo diretto come l’unico realmente effettivo.

Ariete

Meno ragionativa e “profondo” il modo di esporre i propri concetti della Ariete, che è esattamente come sembra. Se ha qualcosa da dire al massimo può “limare” leggermente i propri concetti ma realmente non comprende perchè dovrebbe limitare eventuali considerazioni che fanno parte del suo pensiero.

Gemelli

Anche volendo, la Gemelli non riesce a “divagare” oppure apparire diplomatica in modo convincente. Anzi vorrebbe esserlo, ma semplicemente il suo carattere la tradisce e la porta a commettere gaffes diffuse e diversificate. La Gemelli non è neanche una buona bugiarda per questo motivo, ecco perchè tende ad essere molto diretta.