Mangia questi 5 cibi e la tua abbronzatura durerà di più

Cinque alimenti sono indispensabili affinché la tua abbronzatura riesca a sorpassare la soglia della stagione autunnale. Gli alimenti ricchi di carotenoidi rosso-arancio – come patate dolci, carote, zucca e peperoni rossi – sono eccellenti fonti naturali di beta-carotene. Il beta-carotene è un carotenoide (un pigmento arancione) presente nelle piante e nella frutta che viene convertito dall’organismo in vitamina A.

Il licopene contenuto nei pomodori e nell’anguria, il beta-carotene contenuto nelle carote, nelle zucche, nelle patate dolci e nei peperoni gialli, la luteina contenuta nel cavolo e negli spinaci, l’alfa-carotene nel prezzemolo e le antocianine contenute nel cavolo viola, nei mirtilli e nella cipolla viola sono tutti carotenoidi che possono aiutare a proteggersi dalle scottature solari grazie al loro elevato contenuto di antiossidanti.

L’abbronzatura è il risultato di una reazione della pelle alle radiazioni ultraviolette (UV), come la luce solare o le lampade UV artificiali. Le radiazioni UV rompono le molecole della nostra pelle, compresa la melanina che conferisce alla pelle il suo colore. La tintarella è un segno che la pelle è danneggiata dai raggi UV ed è la risposta del corpo per riparare il danno.

Questo processo di degradazione è chiamato “foto-danneggiamento”. Il corpo ripara i danni causati dai raggi UV e crea nuove molecole per sostituire quelle che sono state scomposte. Queste nuove molecole sono responsabili dell’abbronzatura che si sviluppa in seguito al foto-danneggiamento. L’epidermide contiene alti livelli di carotenoidi e bassi livelli di melanina, mentre il derma ha alti livelli di melanina e bassi livelli di carotenoidi.

5 alimenti che prolungano la tua abbronzatura

Gli alimenti ricchi di betacarotene sono uova, salmone, verdura a foglia verde scuro, natto (soia fermentata) e cioccolato fondente. Quando si mangiano le uova, i tuorli sono di colore arancione a causa del loro ricco contenuto di beta-carotene. Le uova sono ricche di altre vitamine e minerali essenziali per la salute della pelle, come la vitamina E, la vitamina B6, il selenio e la colina. Inoltre, contengono anche un composto chiamato cisteina, che si trasforma in glutatione, un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni causati dai raggi UV.

Il salmone è un’ottima fonte di acidi grassi omega-3, che aiutano a riparare le cellule cutanee danneggiate e a prevenire le infiammazioni. Gli acidi grassi omega-3 sono anche antiossidanti naturali che proteggono la pelle dai raggi UV. È anche ricco di vitamina B3, vitamina B6, niacina e vitamina B12, essenziali per riparare i danni alla pelle causati dai raggi UV.

Le verdure a foglia verde scuro sono ricche di carotenoidi e vitamina C, entrambi antiossidanti. I carotenoidi sono responsabili del colore arancione delle patate dolci e delle carote, utilizzate per la produzione di oli abbronzanti naturali. La vitamina C è essenziale per la produzione di collagene, la proteina che mantiene la pelle elastica e giovane.

I fagioli di soia fermentati contengono vitamina K2, essenziale per la salute della pelle. La vitamina K2 aiuta a regolare la produzione di sebo e previene la formazione di punti neri e bianchi. Il cioccolato fondente contiene antiossidanti che prevengono le rughe e rallentano il processo di invecchiamento.