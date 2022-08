Marina di Ragusa: non solo mare bandiera blu, ma anche buon cibo e luoghi incantevoli

La Sicilia è considerata una delle mete migliori per trascorrere le vacanze in piacevole compagnia. Non soltanto è scelta durante tutto l’anno, ma soprattutto in estate con i suoi borghi di mare e le spiagge da bandiera blu! Marina di Ragusa rientra fra queste! Vediamo cosa c’è da sapere.

Il posto giusto per le vacanze

Oggi Marina di Ragusa è il luogo di villeggiatura preferito dai ragusani e da molti turisti. La città è abitata da circa 4000 abitanti d’inverno, mentre d’estate le presenze si moltiplicano. Da molti è ormai riconosciuta come una dinamica località balneare. Di giorno diventa meta per chi ama le spiagge e il mare, di notte il luogo perfetto per chi vuole vivere un’intensa movida tra lidi e locali sulla spiaggia. A separare l’abitato dal mare sono i due lungomare che attraversano il centro: il lungomare Andrea Doria e Mediterraneo. Circa tre chilometri di passeggiata che si conclude nel bel porto turistico che può ospitare fino a ottocento barche ed è dotato di servizi e ristoranti. Per la qualità del suo mare, la pulizia delle sue spiagge e la gestione della borgata, Marina di Ragusa è stata insignita della Bandiera Blu!

Cosa mangiare a Marina di Ragusa

Quando si parla di Sicilia, non si può non parlare del suo ottimo cibo. Sin dagli antichi Greci, la cucina Siciliana andava delineandosi sotto molti punti di vista. La cucina in Sicilia non è altro che un insieme di antiche tradizioni, cibi e sapori che si sono andati ad arricchire ed evolvere nei secoli, grazie alle continue vicissitudini storiche dell’Isola. La moltitudine di pietanze presenti sull’Isola, fanno sì che in Sicilia non ci sia una cucina comune. Molte pietanze differiscono di provincia in provincia e addirittura di comune in comune, motivo per cui in zone della Sicilia alcune pietanze non sono presenti. I ristoranti a Marina di Ragusa, sono prevalentemente di Pesce e offrono una moltitudine di pietanze da degustare. Diversi sono i locali adatti a un pubblico giovanile che dopo cena, si animano fino a tarda sera.

Cosa vedere

La possibilità di coniugare le vacanze al Mare con luoghi caratteristici da visitare, fa della Sicilia orientale una delle mete tra le più richieste dai turisti. La Sicilia, terra ambita fin dall’antichità, ha sempre avuto un susseguirsi di dominazioni, che però non furono le stesse in tutta l’Isola. Da visitare la bellissima città di Ragusa e Ragusa Ibla, a soli pochi km da Marina di Ragusa, e riconosciuta patrimonio Unesco, è un antico borgo in stile barocco, che sorge su una collina. Caratteristico passeggiare tra le stradine strette e le case ammassate. DIciotto sono sono le chiese e i monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ricchi di decori e linee ondeggianti tipiche del barocco in Sicilia.