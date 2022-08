La potatura è un’operazione molto importante e per ogni specie di piante e arbusti è differente. Per gli arbusti da giardino che hanno una funzione decorativa la potatura è un’operazione indispensabile. Non c’è solo la bellezza però. La potatura degli arbusti ha anche una mansione curativa perché consente la rimozione di legno morto o guastato dal freddo, dove è più semplice che si insedino parassiti e malattie di vario tipo.

Si possono anche rimuovere gli intrichi di rami e di foglie che ostacolano la luce e l’aria di poter raggiungere in modo giusto il centro della pianta. Potare insomma è valido e consente di mantenere in salute gli arbusti da giardino. Oggi vedremo come potare in maniera giusta gli arbusti da giardino.

Nessuno lo sa, ma ecco come potare questi arbusti senza danneggiarli

Serve per prima cosa una cesoia da potatura robusta e ben aguzza. I tagli slabbrati facilitano le infezioni e vanno evitati: piuttosto riapplicate il taglio accorciando di più. Il taglio deve sempre essere trasversale e qualche centimetro sopra una gemma: una gemma esterna se si vuole che la pianta cresca verso l’esterno, viceversa per l’interno. Lo sviluppo verso l’interno però è raccomandabile solo nel caso in cui la parte centrale dell’arbusto risulti sguarnita. I rami da tagliare sono tutti quelli morti e guastati. La potatura però si fa anche sui rami sani con lo scopo di renderli più corti o di incoraggiarne la nuova fioritura. A questo proposito bisogna rammentare che vi sono arbusti da giardino che germogliano sul ramo dell’anno e altri che fioriscono sul ramo dell’anno precedente. A seconda dei casi, muta il periodo di potatura.Arbusti che fioriscono sui rami dell’anno. Si interviene verso la fine inverno o all’inizio della primavera su tutti dell’anno precedente. Si lasciano solo 2-3 gemme da cui si estenderanno i rami nuovi che porteranno i fiori. È questo il caso della potatura oleandri. Arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente. Invece, si interviene alla fine della fioritura potando i rami che hanno portato i fiori. Così facendo si sproneranno nuovi getti che porteranno gemme la primavera successiva. Ecco dunque come potar in maniera giusta gli arbusti da giardino. Non sottovalutate la potatura e anzi seguite tutti i nostri passaggi e vedrete come la vostra pianta ne gioverà.