L’estate porta con sé oltre che le belle giornate, le temperature torride, anche gli insetti più fastidiosi di tutti ovvero le zanzare. Lottare contro questi esserini non è semplice. Quasi si utilizzano come rimedi anti zanzare sostanze repellenti, ma se nel giardino introduciamo specifiche piante, le zanzare non saranno più un problema.

Certamente esistono delle condizioni che facilitano la presenza di questo insetto. Fate attenzione a non lasciare acqua ristagnante nei sottovasi e nei contenitori in generale. È inevitabile che, se in giardino si trova una fontana o una piscina, l’acqua stagnante incoraggi la presenza delle zanzare. Le piante e i fiori sono i nostri migliori compagni nella lotta contro le zanzare.

Nessuno lo sa, ma le zanzare odiano queste piante: ecco quali

Fra le specie di seguito elencate, diverse sono state scelte perché non sono solo decorative, ma sono conosciute e utili per aromatizzare cibi, preparare tisane, profumare ambienti e armadi o per le proprietà medicamentose. Prima di utilizzarle, verificate sempre di non esserne allergici. Vediamo dunque le migliori piante anti zanzare. La prima è la lavanda.

Tutte le specie di lavanda necessitano di pochissime cure e si adattano bene a vivere in terreni aridi e sassosi, tanto da trovarle spesso spontanee in alcune zone dell’Italia meridionale. La lavanda resiste serenamentecollocata a pieno sole, in terreni argillosi e ben drenati. Non gradisce ristagni di umidità che perdurano per lungo tempo. La fioritura va dalla primavera all’estate e al termine la pianta va potata per eliminare tutti gli steli fioriferi. Le sue caratteristiche la fanno essere una delle principali nemiche delle zanzare. Passiamo al rosmarino.

Siffatta pianta può essere agevolmente coltivata in un vaso in balcone, mentre in giardino può divenire una siepe, nei pressi del luogo dove si mangia, in modo da avere una vera e propria barriera contro le zanzare.

Concludiamo con la Monarda. La Monarda è una pianta duratura appartenente alla famiglia delle Lamiaceae e nativa dell’America settentrionale. È molto facile da coltivare, con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti somiglianti a quelle della citronella. Emana, infatti un intenso odore simile all’incenso che è in grado di confonderle.

Ecco dunque le migliori piante anti zanzare da poter coltivare in casa e tenere come vero repellente naturale contro questi sgradevoli insetti.