Oroscopo Branko domani, 18 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 18 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 18 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia un’altra giornata un po’ complicata. Cerca di mantenere la calma e non perdere le staffe al primo contrattempo. Meglio avere prudenza nella guida, nel praticare le attività sportive o nel maneggiare oggetti taglienti. Occhio alle distrazioni!

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani sarà un’altra giornata decisamente stimolante, forierà di buone notizie. Nel corso delle prossime ore comincerai a sentire un’aria nuova, un vento di novità, di cambiamenti importanti. Non potrebbe essere altrimenti con la Luna in Toro e il tuo Mercurio, ancora nel segno.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti inviteranno a fermarti per sistemare alcune questioni partiche, di carattere economico. Nel corso della giornata potrebbe essere necessario rivedere un conto in comune, controllare le eventuali entrate e uscite.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani sentirai una forza interiore che non conoscevi. Sarà dipesa da questo periodo altalenante, soprattutto in amore. Avere la Luna in aspetto opposto, Venere in quadratura rende la tua vita amorosa decisamente turbolenta, un continuo alti e bassi vertiginosi.