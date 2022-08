La storia della comunicazione “civile” del nostro paese nasce in contesti abbastanza recenti, se si fa riferimento a quella “tecnologicamente avanzata”. Come tutti i paesi sufficientemente sviluppati, è stato sopratutto il telegrafo a costituire la prima importante forma di trasmissione senza fili, attraverso degli impulsi, al quale è seguito il telefono, tra l’altro ideato dal “nostro” Meucci, uno dei “padri” della comunicazione vocale a distanza. Il telefono ha avuto una diffusione relativamente rapida a partire dal 20° secolo e in Italia questa diffusione è stata resa possibile anche grazie al gettone telefonico.

Progresso di comunicazione

Il gettone telefonico rappresenta una “conquista” vera e propria, in quanto questo strumento ha permesso a generazioni intere di italiani di usufruire dei telefoni pubblici, sopratutto dopo l’invenzione della cabina telefonica (la prima è stata inaugurata a Milano nel 1952). I gettoni hanno comunque trovato una discreta diffusione a partire dagli anni 30, dopo i primi “test” datati 1927. Il contesto telefonico italiano prima della fine della seconda guerra mondiale vedeva numerose compagnie telefoniche che offrivano servizi telefonici in varie aree del paese, tutte queste hanno poi trovato una sorta di “unificazione” sotto l’egida della SIP, l’antenata della moderna TIM. Anche il gettone è stato unificato a partie dal 1959 ed ha mantenuto il medesimo formato fino al 1980. Questo evidenzia le scanalature e sopratutto le 4 cifre che indicano rispettivamnte anno e mese di sviluppo. Un gettone “marchiato” 7904 quindi è stato coniato nel 1979 nel mese di aprile, il numero 4. Ma quanto vale?

Quanto vale il gettone telefonico 7904? “Da non credere”

Il gettone 7904 è stato coniato da un solo stabilimento, nello specifico CMM (COSTRUZIONI MINUTERIE METALLICHE), fattore che ha reso questo specifico gettone discretamente ambito ma anche difficile da trovare in condizioni appena accettabili. Un esemplare in ottime-eccellenti condizioni può comunque far guadagnare cifre interessanti in virtù di questa inaspettata rarità.

Un esemplare in eccellenti condizioni vale fino a 30 euro, anche se su internet alcuni possessori di questo gettone lo hanno messo in vendita a cifre molto più alte.