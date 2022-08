La noia è un elemento assolutamente importante da tenere conto sopratutto quando si parla di relazioni umane, e ancora più nello specifico nelle storie d’amore, del resto anche quelle più di successo devono affrontare prima o poi diverse crisi che spesso sono scaturite o peggiorate anche dalla del rapporto, sia portata dalla routine vera e propria ma anche dalle situazioni. Tenere vivo un rapporto non è quasi mai cosa facile, ma alcune personalità, in questo caso alcuni uomini non aiutano di certo in tal senso rivelandosi i più noiosi in amore. Quali sono secondo lo zodiaco?

Questi sono gli uomini noiosi in amore, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

Non “dovrebbe” essere noioso infatti non lo è, ma in una relazione riesce ad essere tedioso ed insistnente, e molti uomini Vergine non “portano la relazione” da nessuna parte, troppo convinti di avere sempre ragione. In sostanza si ha l’impressione di combattere contro i “mulini a vento”.

Cancro

Ciò che rende noioso l’uomo Cancro è una forma di ripetitività. E’ un segno che fa di tutto pur di tenere vivo il rapporto ma è ciclico nei comportamenti e non impara quasi mai dai propri errori. Non è sufficientemente “furbo” da nascondere le proprie mancanze ed evidenziare i punti positivi. Difficilmente si assistono a progressi percepiti con l’uomo Cancro.

Acquario

Discorso simile per Acquario che al contrario di Cancro non sembra curarsi più di tanto sullo stato di salute di un rapporto sentimentale, che viene lasciato in uno stato abbandonato troppo facilmente. La relazione quindi diventa stantia in molti casi proprio a causa sua.