I rapporti migliori idealmente sono quelli più duraturi, anche se non sempre è così, in quanto la lunghezza di una relazione si misura non tanto sul tempo effettivo ma sulla qualità dello stesso. Le relazioni come ogni cosa sono portate a cambiare, e in molti casi finiscono prima del tempo o di quanto abbiamo preventivato. Però alcune persone sembrano annoiarsi o comunque stancarsi prima della “media percepita” di avere una storia d’amore con qualcuno, e secondo lo zodiaco questo è imputabile in parte al segno zodiacale, sopratutto nel caso degli uomini, quindi viene da chiedersi quali sono quelli che si stancano subito del partner?

Questi uomini si stancano subito del partner! Quali sono per lo zodiaco?

Gemelli

Si stancano quasi subito ma non c’è sempre intenzionalità e spesso semplicemente perdono l’entusiasmo che li caratterizza all’inizio di un rapporto. Per loro l’amore è molto una questione di sensazione e stimoli, non ama la pianificazione. Quando una storia diventa routine Gemelli pensa ad altro.

Leone

Non tutti si stancano subito ma Leone è sicuramente una persona che non è famosa per le storie lunghe. Ha bisogno costantemente di sentirsi amato, coccolato, apprezzato e anche se fa lo stesso per la controparte, è molto sensibile alla mancanza di attenzioni. Leone è un vanesio sopratutto nella controparte maschile e non prova neanche a nasconderlo.

Scorpione

Scorpione è un segno selettivo sia di natura ma anche perchè non conosce mezze misure in amore. O si “incaponisce” per lunghi periodi oppure le sue storie d’amore durano pochi mesi al massimo. Non si illude ma se ha sensazioni non positive, “tronca subito”.