Scottato sotto al sole, usa questo gel naturale e starai subito meglio

L’Aloe Vera, per chi non lo sapesse, è una pianta conosciuta per le sue infinite proprietà benefiche e curative. Sin dai tempi primitivi veniva usata per le sue caratteristiche curative, tanto da essere passata alla storia come pianta prodigiosa. Il suo gel può essere usato per tante cose.

Scottato al sole, usa questo gel naturale e starai subito meglio

L’aloe Vera, infatti, è contraddistinta da una svariata quantità di sostanze attive che si rivelano valide per lo svolgimento di funzioni indispensabili al nostro benessere. Le sue proprietà sono veramente tante ed è possibile distinguerle tra due diverse tipologie di uso. Sotto forma di Gel per uso esterno opera come cicatrizzante e idratante riducendo il tempo di riparazione dei tessuti, come lenitivo in caso di scottature o irritazioni di ogni genere.

Oppure sotto forma di Succo puro per utilizzo interno: dall’azione gastro protettiva, antibatterica, lassativa e depurativa. Per sfruttare totalmente tutte le sue proprietà vantaggiose e potenziarne l’efficienza l’aloe va impiegata in purezza o in prodotti il più naturale possibile e derivati solo dall’estrazione del gel o del succo in linea retta dalla pianta.

Oggi vedremo perché il gel di aloe è perfetto per le scottature sulla pelle provocate dai raggi del sole. Le proprietà formanti e antiossidanti dell’Aloe Vera sono un vero toccasana per la pelle, specialmente in presenza di scottature, più o meno gravi. Il Gel d’Aloe Vera risulta essere un perfetto rimedio naturale dopo l’esposizione solare: cosparso e massaggiato sulla zona risentita dal sole ha un’azione lenitiva sulla pelle, offrendo un senso di sollievo quasi istantaneo.

Proprio per questo motivo tante creme solari e doposole sono a base di Aloe Vera in modo da garantire l’efficiente azione contro l’invecchiamento della pelle. Ovvero uno dei maggiori danni prodotti dall’esposizione solare, grazie all’azione antiossidante dell’aloe vera. Aiuta anche la stimolazione della produzione del collagene, rendendo la pelle morbida e conservandola idratata ed infine, azione balsamica su scottature e bruciature prodotte dall’esposizione ai raggi solari.

Il Gel d’Aloe Vera è noto, inoltre, anche per le sue proprietà cicatrizzanti. La presenza di acemanno, vitamine e sali minerali stimola la formazione di tessuto cicatriziale rendendo il suo impiego molto valido nel trattamento di cicatrici e piccole ustioni. Le cicatrici sono l’effetto di una lesione e a differenza delle ferite normali non si cicatrizzano del tutto, ma lasciano un segno permanente sulla pelle.

L’uso del gel d’Aloe Vera favorisce una migliore guarigione della ferita. Ecco perché questo gel è ottimo per ferite e lesioni come quelle provocate dalle scottature del sole.