Se non riesci a lucidare i tuoi pavimenti in estate, prova questo trucchetto

In estate non si ha sempre il tempo e la voglia di lucidare i pavimenti di casa. Il caldo torrido di questi giorni toglie le forze, i bambini entrano ed escono di casa in continuazione, vanificando ogni sforzo compiuto. Non devi però rinunciare ad avere superfici pulite e splendenti! Esiste un trucchetto, che pochi conoscono, per lucidare i pavimenti in maniera semplice.

Il trucco per lucidare i tuoi pavimenti in estate

Vuoi conoscere un trucco efficace per lucidare i pavimenti a specchio e averli brillanti, senza dover passare la cera? Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno alcune bustine di tè e del sapone di Marsiglia. Con questo semplice metodo casalingo restituirai brillantezza alle superfici di casa, senza ricorrere a prodotti chimici costosi.

A lungo andare, dopo ogni passaggio, i pavimenti delle nostre dimore tendono a perdere la loro naturale brillantezza. Superfici opache, però, sono sinonimo di trascuratezza e di poca pulizia. Per questa ragione è importante lucidarle con frequenza, anche in estate. L’ideale sarebbe conoscere un metodo che sia pratico ed efficace, per rendere le superfici splendenti con facilità.

Bustine di tè: il segreto per pavimenti lucidi

Riempi una bacinella con 2 litri d’acqua calda. Aggiungi 60 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie e 2 semplici bustine di tè nero. Aspetta qualche minuti e lascia raffreddare un po’ la miscela. Avrai realizzato un detersivo naturale fai-da-te capace di lucidare a fondo i pavimenti di casa. L’ideale per trattare le superfici in legno o le piastrelle scure, non indicato invece per un pavimento bianco.

Altri utilizzi delle bustine di tè

Non ci crederai ma le bustine di tè nero sono un prodigioso sgrassante, pulente oltre che lucidante. Potrai riciclare bustine di tè usate, per pulire e profumare i tappeti di casa. Saranno sufficienti 2 bustine dentro un recipiente con un litro d’acqua. Versare la miscela in un flacone spray e spruzzare direttamente sui tappeti.

Le bustine di tè possono servire anche per pulire le pentole sporche di grasso. Dovrai riempire una bacinella d’acqua calda e lasciare in infusione 2 bustine. Metti quindi le padelle unte dentro la bacinella e vedrai le incrostazioni di grasso rimuoversi con facilità.

Hai aloni e strisce di calcare nel water che non vanno via? Prova ad appoggiare delle bustine di tè, anche usate, direttamente sulla macchie per una notte intera. Il giorno dopo toglile e tira lo sciacquone, Sarai sorpreso del risultato ottenuto.