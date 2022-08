Se vuoi piantare un albero da frutto ma non sai quale, ecco la guida

Se vuoi piantare un albero da frutto ma non sai quale perché sei inesperto e poco pratico di coltivazione, ecco quali ti suggeriamo. Coltivare alberi da frutto non è poi così difficile. Ma piantare il tipo di albero giusto nel posto giusto e assicurarsi che cresca bene e dia frutti è una sfida. Tuttavia, se si seguono alcune linee guida di base, si può essere certi di avere alberi da frutto sani.

Il giardinaggio ricreativo o hobbistico è un passatempo sempre più popolare, con un numero crescente di persone che riconoscono i benefici per la salute derivanti dal mantenimento di piante nel proprio giardino. C’è qualcosa di speciale nel coltivare i propri frutti, soprattutto quando sono così deliziosi. Coltivare i propri frutti ha anche numerosi benefici, tra cui la riduzione dello stress e dell’ansia, l’abbassamento della pressione sanguigna e l’aumento dell’apporto di vitamina D, grazie all’esposizione solare.

Primo passo: decidere cosa coltivare e valutare il terreno adatto

Potremmo voler coltivare alberi che richiedono poca manutenzione e che comportano un minore stress per l’ambiente, come mele e pere che non hanno bisogno di essere impollinate o coccolate. Oppure potremmo voler coltivare qualcosa di speciale, come frutti tropicali sebbene dobbiamo essere consci del pericolo che queste varietà non producano frutti.

Vogliamo piantare un albero in terra o in vaso? La coltivazione in piena terra è più semplice, ma quella in vaso vi permette di avere un maggiore controllo sull’ambiente. Se coltiviamo i nostri alberi da frutto in piena terra, dobbiamo scegliere un luogo che riceva pieno sole, almeno sei ore al giorno, e assicurarci che sia umido ma non bagnato.

Se coltiviamo in vaso dobbiamo selezionarne uno abbastanza grande da permettere alla pianta di crescere. Inoltre, il vaso deve essere provvisto di fori sul fondo per il drenaggio. Dosiamo la giusta quantità d’acqua senza eccedere e senza creare dei ristagni idrici i quali sono deleteri per la salute della nostra pianta

Secondo passo: selezionare la giusta posizione per piantare un albero

Scegliamo una posizione in pieno sole e scaviamo una buca larga il doppio e profonda quanto la zolla. Mescolare la terra scavata con compost o letame. Se la coltivazione avviene in piena terra, innaffiare l’intera area e lasciare che l’acqua rimanga nella buca per un po’, in modo che la buca sia umida. Quindi piantiamo l’albero e innaffiamolo.

In questo senso la coltivazione in vaso è più semplice perché basterà riempire il vaso di terriccio per metà, sistemare la pianta e poi aggiungere l’altra metà di terrà. Innaffiare e controllare la crescita e lo sviluppo della pianta.

Piantare un albero, ma quale?

Ciò che ti consigliamo, se sei inesperto, è scegliere una varietà robusta, resistente e adatta a vivere anche nelle fasi di sbalzi climatici. Le più adatte sono i meli, i peri e le prugne. Questo tre tipi di piante sono piuttosto semplici da coltivare, non hanno grandi esigenze se non quelle di essere ben annaffiate e sono piuttosto produttive. Grazie a loro potrai imparare la meravigliosa arte della coltivazione di piante da frutto.